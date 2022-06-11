Раскрыты размеры "гонораров" иностранных наёмников в ВСУ
Военный эксперт раскрыл размеры "гонораров" иностранных наёмников на Украине
Бойцы ВСУ неоднократно жаловались, что киевские власти не платили им обещанную зарплату за участие в боевых действиях. Многие признавались, что шли воевать лишь из-за острой необходимости в деньгах, но в конечном счёте остались ни с чем. Иная ситуация обстоит с иностранными наёмниками, которые, по словам военного эксперта Евгения Линина, проблем с "гонорарами" не испытывают. Сколько им платят и кто занимается их финансированием, он рассказал в беседе с "Московским комсомольцем".
По его словам, размер выплат зависит от статуса бойца, но платит им эти деньги далеко не Киев. Например, во Франции легионеры, изъявившие желание поехать воевать на Украину, отправлялись в отпуск с сохранением заработной платы. Примерно 1500 евро в месяц им платил Иностранный легион.
"Американская ЧВК Academi — наследники знаменитой Blackwater, которая отличилась в Ираке, когда танками давила автомобили гражданских людей. На сегодняшний день эта контора насчитывает порядка 20 тысяч человек по всему миру. Они легко могут увеличить свою численность до 40 тысяч, а при острой необходимости — и до 60 тысяч", — сказал эксперт и добавил, что эти боевики получают около 10 тысяч долларов в месяц от США.
А наёмникам, которые "в одиночку" прибыли на Украину, выплачивает деньги уже Киев. При этом жалованье у них больше, чем у местных солдат — от 1500 до 3000 евро. В качестве бонуса от властей они получают доплаты за подбитый танк или сбитый самолёт, подчеркнул Линин. Сами же власти Украины не несут издержек на содержание этих подразделений, ведь они получают огромное финансирование от Госдепа или западных спецслужб, резюмировал эксперт.
Лайф сообщал, что Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.
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