Бойцы ВСУ неоднократно жаловались, что киевские власти не платили им обещанную зарплату за участие в боевых действиях. Многие признавались, что шли воевать лишь из-за острой необходимости в деньгах, но в конечном счёте остались ни с чем. Иная ситуация обстоит с иностранными наёмниками, которые, по словам военного эксперта Евгения Линина, проблем с "гонорарами" не испытывают. Сколько им платят и кто занимается их финансированием, он рассказал в беседе с "Московским комсомольцем".

По его словам, размер выплат зависит от статуса бойца, но платит им эти деньги далеко не Киев. Например, во Франции легионеры, изъявившие желание поехать воевать на Украину, отправлялись в отпуск с сохранением заработной платы. Примерно 1500 евро в месяц им платил Иностранный легион.

"Американская ЧВК Academi — наследники знаменитой Blackwater, которая отличилась в Ираке, когда танками давила автомобили гражданских людей. На сегодняшний день эта контора насчитывает порядка 20 тысяч человек по всему миру. Они легко могут увеличить свою численность до 40 тысяч, а при острой необходимости — и до 60 тысяч", — сказал эксперт и добавил, что эти боевики получают около 10 тысяч долларов в месяц от США.