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Опубликовано 10 июня 2022, 18:30
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Приговорённый к казни британец раскрыл размер своей зарплаты в ВСУ

Приговорённый к казни британский наёмник Эйден Аслин раскрыл размер своей зарплаты в ВСУ

Британский наёмник Эйден Аслин, приговорённый в ДНР к смертной казни за боевые действия против Донбасса, рассказал в интервью RT о размере своего заработка и условиях работы в ВСУ.

"Условия одинаковые. Когда я вступил в ряды ВСУ, моё жалованье было около восьми тысяч гривен. Это примерно 250 долларов. Позже президент Украины поднял жалованье военным до 12 тысяч гривен", уточнил осуждённый.

Аслин заключил контракт в октябре 2018 года. С его слов, отношение сослуживцев в ВСУ было хорошим, хотя над ним любили подшучивать из-за незнания языка, британцу для общения приходилось использовать Google Translate.

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Напомним, накануне Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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