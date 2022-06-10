Приговорённый к казни британец раскрыл размер своей зарплаты в ВСУ

Британский наёмник Эйден Аслин, приговорённый в ДНР к смертной казни за боевые действия против Донбасса, рассказал в интервью RT о размере своего заработка и условиях работы в ВСУ.

"Условия одинаковые. Когда я вступил в ряды ВСУ, моё жалованье было около восьми тысяч гривен. Это примерно 250 долларов. Позже президент Украины поднял жалованье военным до 12 тысяч гривен", — уточнил осуждённый.