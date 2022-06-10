Приговорённого в ДНР к смертной казни 21-летнего марокканца завербовали англичане
Гражданин Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в боевых действиях в составе украинских вооружённых формирований в качестве наёмника, во время оглашения приговора в Верховном суде. © ТАСС / Гердо Владимир
Приговорённый к смертной казни в ДНР 21-летний наёмник из Марокко Саадун Брагим был завербован англичанами, утверждает его адвокат Елена Веснина. Юрист рассказала SHOT, как Брагим на самом деле оказался на Украине.
Адвокат Елена Веснина рассказала, как наёмник из Марокко Саадун Брагим оказался на Украине. Видео © SHOT
По её словам, парень, поссорившись на родине с отцом, приехал в Незалежную, чтобы учиться, сменил несколько университетов в Киеве. Ранее он не принимал участия в военных действиях, однако во время обучения его завербовали.
"Просто молодой дурак. Было, видимо, скучно в своём Марокко. Говорит, поссорился с семьёй, именно с папой. Доказать что-то хотел. Потом кто-то из англичан его просто вербанул", — объяснила Веснина.
Юрист собирается обжаловать приговор и просить руководителя ДНР Дениса Пушилина помиловать её подзащитного. В этом случае смертную казнь наёмнику могут заменить на пожизненный срок или на 25 лет колонии. Сам Саадун в ходе заседания признал свою вину.
Напомним, накануне Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.