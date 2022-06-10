Приговорённого в ДНР к смертной казни 21-летнего марокканца завербовали англичане

Приговорённый к смертной казни в ДНР 21-летний наёмник из Марокко Саадун Брагим был завербован англичанами, утверждает его адвокат Елена Веснина. Юрист рассказала SHOT, как Брагим на самом деле оказался на Украине.

Адвокат Елена Веснина рассказала, как наёмник из Марокко Саадун Брагим оказался на Украине. Видео © SHOT

По её словам, парень, поссорившись на родине с отцом, приехал в Незалежную, чтобы учиться, сменил несколько университетов в Киеве. Ранее он не принимал участия в военных действиях, однако во время обучения его завербовали.

"Просто молодой дурак. Было, видимо, скучно в своём Марокко. Говорит, поссорился с семьёй, именно с папой. Доказать что-то хотел. Потом кто-то из англичан его просто вербанул", — объяснила Веснина.