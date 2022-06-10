Украина пообещала включить приговорённых в ДНР к казни британцев в обменный список

Украинские власти в приоритетном порядке включат в ближайший список на обмен военнопленных британских наёмников Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Такое заявление в беседе с газетой The Guardian сделал британский депутат Роберт Дженрик со ссылкой на слова посла Украины в Соединённом Королевстве Вадима Пристайко.

"Между армиями Украины и России происходят обмены заключёнными, и украинский посол сказал мне вчера вечером, что они дадут приоритет Эйдену и Шону, чтобы они вошли в один из таких обменов", — подчеркнул Дженрик и добавил, что успех обмена будет зависеть от позиции России.