Украина пообещала включить приговорённых в ДНР к казни британцев в обменный список
Осуждённые наёмники — Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Украинские власти в приоритетном порядке включат в ближайший список на обмен военнопленных британских наёмников Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Такое заявление в беседе с газетой The Guardian сделал британский депутат Роберт Дженрик со ссылкой на слова посла Украины в Соединённом Королевстве Вадима Пристайко.
"Между армиями Украины и России происходят обмены заключёнными, и украинский посол сказал мне вчера вечером, что они дадут приоритет Эйдену и Шону, чтобы они вошли в один из таких обменов", — подчеркнул Дженрик и добавил, что успех обмена будет зависеть от позиции России.
Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. При этом все трое имеют право на помилование. Британия в свою очередь рассчитывает спасти боевиков с помощью дипломатии.