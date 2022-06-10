ООН после смертного приговора наёмникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию

ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права в отношении всех пленных на Украине. С таким заявлением выступил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя смертный приговор, вынесенный иностранным наёмникам в ДНР.

"ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине", — сказал Дюжаррик.

Он также отреагировал на разногласия между членами Совета Безопасности ООН по вопросам нынешней ситуации вокруг Украины. Как указал Дюжаррик, у членов Совбеза всемирной организации "есть полная убеждённость и возможности для решения конкретных вопросов, хотя они и остаются разделены по другим".