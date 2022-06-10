ООН после смертного приговора наёмникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию
В ООН выступили против смертной казни и призвали соблюдать Женевскую конвенцию
ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права в отношении всех пленных на Украине. С таким заявлением выступил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя смертный приговор, вынесенный иностранным наёмникам в ДНР.
"ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине", — сказал Дюжаррик.
Он также отреагировал на разногласия между членами Совета Безопасности ООН по вопросам нынешней ситуации вокруг Украины. Как указал Дюжаррик, у членов Совбеза всемирной организации "есть полная убеждённость и возможности для решения конкретных вопросов, хотя они и остаются разделены по другим".
"Не так давно они поддержали в заявлении усилия Генерального секретаря ООН по вопросу Украины", — добавил он.
Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. При этом наёмники имеют право на помилование, пояснил председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора. Глава МИД Британии сочла нелегитимным смертный приговор британским наёмникам.
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