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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 01:27
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ООН после смертного приговора наёмникам в ДНР призвала соблюдать Женевскую конвенцию

В ООН выступили против смертной казни и призвали соблюдать Женевскую конвенцию

ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права в отношении всех пленных на Украине. С таким заявлением выступил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя смертный приговор, вынесенный иностранным наёмникам в ДНР.

"ООН выступает против смертной казни и призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине", — сказал Дюжаррик.

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Он также отреагировал на разногласия между членами Совета Безопасности ООН по вопросам нынешней ситуации вокруг Украины. Как указал Дюжаррик, у членов Совбеза всемирной организации "есть полная убеждённость и возможности для решения конкретных вопросов, хотя они и остаются разделены по другим".

"Не так давно они поддержали в заявлении усилия Генерального секретаря ООН по вопросу Украины", — добавил он.

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Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. При этом наёмники имеют право на помилование, пояснил председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора. Глава МИД Британии сочла нелегитимным смертный приговор британским наёмникам.

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Pexels

Иван Косицын
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