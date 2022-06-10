ВСУ столкнулись со "снарядным голодом" в районе Лисичанска

Украинские артиллеристы терпят снарядный голод в направлении Лисичанска, рассказал РИА "Новости" артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР с позывным Шева. Там сейчас наступают российские бойцы при поддержке союзников из ЛНР и ДНР.

"Чувствуется снарядный голод. Когда всё только начиналось, у них артиллерия практически не замолкала. На данный момент ощутима только дальнобойная артиллерия, "Ураганы", а что-то поменьше — у них проблема с боекомплектом", — пояснил артиллерист.

По словам Шевы, 1-я Славянская бригада ДНР оказывает поддержку военным ЛНР и прикрывает пехотные части при наступлении на Лисичанск со стороны Попасной. Подразделение использует дальнобойные орудия Д-30.