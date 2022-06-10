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Опубликовано 10 июня 2022, 18:26

В США назвали Украину марионеткой для войны с Россией

Экс-конгрессвумен Габбард окрестила Украину марионеткой США для боевых действий с Россией

Украина для США не партнёр, а всего лишь марионетка для боевого противостояния с Россией. Об этом заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

"Мы видели, как Конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на $40 миллиардов. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне "горячая", а Украина в ней — наша марионетка", — сказала политик.

По её мнению, Вашингтон даже не задумывается о последствиях своих шагов и не задаётся вопросом, зачем вообще воевать с Россией или любой другой страной. Габбард уверена, что американские власти настолько увлеклись внешней политикой, что не хотят замечать у себя под носом усугубляющуюся инфляцию, дорожающий бензин и рост преступности.

Экс-конгрессмен США Габбард: Американские СМИ лгут о биолабораториях на Украине
Экс-конгрессмен США Габбард: Американские СМИ лгут о биолабораториях на Украине

Ранее экс-конгрессвумен Габбард предрекла президенту США Джо Байдену проигрыш на Украине, "как в Афганистане". Отсутствие конкретных целей и задач свидетельствует о поражении Вашингтона, добавила она.

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Flickr / Gage Skidmore

Татьяна Миссуми
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