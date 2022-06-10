В США назвали Украину марионеткой для войны с Россией

Украина для США не партнёр, а всего лишь марионетка для боевого противостояния с Россией. Об этом заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

"Мы видели, как Конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на $40 миллиардов. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне "горячая", а Украина в ней — наша марионетка", — сказала политик.

По её мнению, Вашингтон даже не задумывается о последствиях своих шагов и не задаётся вопросом, зачем вообще воевать с Россией или любой другой страной. Габбард уверена, что американские власти настолько увлеклись внешней политикой, что не хотят замечать у себя под носом усугубляющуюся инфляцию, дорожающий бензин и рост преступности.