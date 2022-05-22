Экс-конгрессвумен Габбард предрекла Байдену проигрыш на Украине, "как в Афганистане"
Она упрекнула его в чрезмерной помощи для Незалежной и напомнила о том, что американский народ столкнулся с высокой инфляцией и ростом цен на товары первой необходимости.
Отсутствие конкретных целей и задач свидетельствует о поражении американского президента Джо Байдена на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
"Администрации Байдена не удалось определить, каковы задачи (Вашингтона. — Прим. Лайфа) в этом конфликте. Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии", — считает политик.
Кроме этого, она упрекнула его в чрезмерной помощи Незалежной. Она напомнила, что жители США столкнулись с высокой инфляцией и ростом цен на продукты и вещи первой необходимости. После этого они обязаны знать, во сколько миллиардов им обойдётся эта "поддержка", резюмировала эксперт.
А обозреватель The Federalist считает, что Байден уверенно ведёт США к уничтожению. Он упрекает президента в стремлении лишить Штаты энергетической независимости, развалить эту отрасль и свалить вину на Россию.
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