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Опубликовано 22 мая 2022, 15:02

Экс-конгрессвумен Габбард предрекла Байдену проигрыш на Украине, "как в Афганистане"

Она упрекнула его в чрезмерной помощи для Незалежной и напомнила о том, что американский народ столкнулся с высокой инфляцией и ростом цен на товары первой необходимости.

Отсутствие конкретных целей и задач свидетельствует о поражении американского президента Джо Байдена на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

"Администрации Байдена не удалось определить, каковы задачи (Вашингтона. — Прим. Лайфа) в этом конфликте. Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии", считает политик.

Кроме этого, она упрекнула его в чрезмерной помощи Незалежной. Она напомнила, что жители США столкнулись с высокой инфляцией и ростом цен на продукты и вещи первой необходимости. После этого они обязаны знать, во сколько миллиардов им обойдётся эта "поддержка", резюмировала эксперт.

AP: Рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время президентства
AP: Рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время президентства

А обозреватель The Federalist считает, что Байден уверенно ведёт США к уничтожению. Он упрекает президента в стремлении лишить Штаты энергетической независимости, развалить эту отрасль и свалить вину на Россию.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Оксана Попова
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