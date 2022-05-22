Во Франции обозначили своей целью не допустить победы России на Украине
Страна продолжит оказывать военную помощь Киеву, чтобы конфликт завершился переговорами, где условия будут диктовать Зеленский и его партнёры на Западе.
Цель Франции — не допустить победы России в ходе спецоперации на Украине, поэтому Париж активно поддерживает Киев. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон в эфире телеканала SeeNews.
По словам политика, помощь Незалежной будет усиливаться, в том числе поставками военной техники. При этом речь об отправке французских солдат в зону конфликта не идёт. Телеведущий поинтересовался, что будет считаться "победой Украины". Бон назвал нынешними задачами — "освободить" Незалежную и "обеспечить сохранение её территории".
Госсекретарь при МИД Франции подчеркнул, что только украинский лидер Владимир Зеленский может определять условия переговоров о будущем мире. А поскольку "слабая сторона никогда в истории не могла диктовать условия для мира", западные страны и оказывают поддержку Киеву, подытожил он.
Также Клеман Бон отметил, что вступление Украины в Европейский союз — это долгий процесс, который может занять и 15, и 20 лет. На это время ЕС мог бы предложить стране определённые привилегии, в том числе открыть доступ к части средств из европейских фондов для восстановления экономики.
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