Страна продолжит оказывать военную помощь Киеву, чтобы конфликт завершился переговорами, где условия будут диктовать Зеленский и его партнёры на Западе.

Цель Франции — не допустить победы России в ходе спецоперации на Украине, поэтому Париж активно поддерживает Киев. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон в эфире телеканала SeeNews.

По словам политика, помощь Незалежной будет усиливаться, в том числе поставками военной техники. При этом речь об отправке французских солдат в зону конфликта не идёт. Телеведущий поинтересовался, что будет считаться "победой Украины". Бон назвал нынешними задачами — "освободить" Незалежную и "обеспечить сохранение её территории".

Госсекретарь при МИД Франции подчеркнул, что только украинский лидер Владимир Зеленский может определять условия переговоров о будущем мире. А поскольку "слабая сторона никогда в истории не могла диктовать условия для мира", западные страны и оказывают поддержку Киеву, подытожил он.