Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мэра Энергодара Шевчика
Искорёженные почтовые ящики в подъезде, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов
Глава города находится в больнице Мелитополя. У него диагностированы баротравма ушей и перелом ключицы.
Жизни мэра Энергодара Андрея Шевчика, который получил ранения после взрыва в подъезде своего дома, ничего не угрожает. Лечение глава города проходит в Мелитополе. Об этом сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.
"Мэр Энергодара получил лёгкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", — уточнил собеседник агентства, добавив, что у Шевчика диагностированы баротравма ушей и перелом ключицы.
Напомним, в Энергодаре Запорожской области, который перешёл под контроль ВС РФ, совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. Он и два его охранника ранены в результате взрыва заложенной в подъезде его дома бомбы. Предположительно, диверсия совершена украинскими националистами, градоначальник ранее не раз получал от них угрозы.