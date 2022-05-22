Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мэра Энергодара Шевчика

Глава города находится в больнице Мелитополя. У него диагностированы баротравма ушей и перелом ключицы.

Жизни мэра Энергодара Андрея Шевчика, который получил ранения после взрыва в подъезде своего дома, ничего не угрожает. Лечение глава города проходит в Мелитополе. Об этом сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.

"Мэр Энергодара получил лёгкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", — уточнил собеседник агентства, добавив, что у Шевчика диагностированы баротравма ушей и перелом ключицы.