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Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 14:36
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Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мэра Энергодара Шевчика

Искорёженные почтовые ящики в подъезде, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов

Искорёженные почтовые ящики в подъезде, где прогремел взрыв. Фото © Владимир Рогов

Глава города находится в больнице Мелитополя. У него диагностированы баротравма ушей и перелом ключицы.

Жизни мэра Энергодара Андрея Шевчика, который получил ранения после взрыва в подъезде своего дома, ничего не угрожает. Лечение глава города проходит в Мелитополе. Об этом сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.

"Мэр Энергодара получил лёгкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", уточнил собеседник агентства, добавив, что у Шевчика диагностированы баротравма ушей и перелом ключицы.

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Напомним, в Энергодаре Запорожской области, который перешёл под контроль ВС РФ, совершено покушение на мэра города Андрея Шевчика. Он и два его охранника ранены в результате взрыва заложенной в подъезде его дома бомбы. Предположительно, диверсия совершена украинскими националистами, градоначальник ранее не раз получал от них угрозы.

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Татьяна Миссуми
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