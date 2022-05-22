"Не гнушаются ничем": Профессор Гусев назвал терроризмом покушение на убийство мэра Энергодара

Чиновникам, возглавляющим временные администрации, стоит быть очень осторожными, так как киевская власть будет пытаться дестабилизировать обстановку, считает он.

Диверсионная работа даже на подконтрольных российских территориях Херсонской и Запорожской областей будет продолжаться. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя покушение на убийство мэра Энергодара Андрея Шевчика.

По его мнению, сегодняшнее нападение является подтверждением того, что украинская власть будет дестабилизировать обстановку. Он подчеркнул, что чиновникам, возглавляющим временные военно-гражданские администрации, нужно быть очень осторожными: профессор считает, что нынешняя киевская власть "будет предпринимать все действия на уничтожение этих людей".

"Они (украинская власть. — Прим. Лайфа) же ведь не гнушаются ничем. Могли пострадать десятки людей, это же жилой дом. Для них главное — дестабилизация ситуации, поэтому закладка взрывчатых веществ в жилых домах для них — обыденная работа. Это терроризм, когда люди закладывают взрывные устройства в жилых домах. А если бы ребёнок был рядом, могли пострадать и просто жители дома", — резюмировал собеседник Лайфа.