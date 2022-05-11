Кива заявил о приказе Зеленского ликвидировать глав двух областей Украины
По информации экс-депутата, такую задачу украинский лидер поставил начальнику департамента контрразведки СБУ Александру Покладу.
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал ликвидировать руководителей освобождённых российскими военными областей. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Как мне сообщил источник из ОП, неделю назад была поставлена задача Зеленским руководителю контрразведки Покладу: разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей", — заявил Кива.
Он считает, что представители киевского режима будут продолжать "запугивать смертью украинских граждан, проживающих на освобождённых территориях". По мнению Кивы, угрозы и "насилие над жителями Незалежной" являются моделью сохранения власти украинского лидера.
Ранее Украина объявила экс-депутата Рады Илью Киву в международный розыск за слова на российском телешоу. В Киеве уже давно завели на него целый ряд уголовных дел, в частности обвинив в госизмене и предательстве после того, как экс-депутат поддержал "Операцию Z". До этого он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему политическое убежище и гражданство РФ.
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