Кива заявил о приказе Зеленского ликвидировать глав двух областей Украины

По информации экс-депутата, такую задачу украинский лидер поставил начальнику департамента контрразведки СБУ Александру Покладу.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал ликвидировать руководителей освобождённых российскими военными областей. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Как мне сообщил источник из ОП, неделю назад была поставлена задача Зеленским руководителю контрразведки Покладу: разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей", — заявил Кива.