Выдвигающим условия бойцам ВСУ с "Азота" назвали единственный выход с завода

Украинские военные, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке и удерживающие заложников, не в том положении, чтобы ставить условия. Об этом Лайфу сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, комментируя то, что бойцы ВСУ потребовали дать им спокойно уйти в соседний Лисичанск.

"Мало ли что они просят, это решают совместные союзные вооружённые силы РФ и республик ДНР и ЛНР. Поэтому если хотят жить — оружие на землю, в колонну по одному. Но прежде должны выпустить всех гражданских лиц, которых они удерживают в качестве живого щита. Других разговоров быть не может", — пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что это военные преступники, которые должны понести наказание по всей строгости закона, их дорога — в тюрьму, а не в Лисичанск. Козин также возмутился двуличности Запада. Мировые лидеры взывают к милосердию по отношению к украинским нацистам и при этом продолжают поставки ударных видов вооружения большой дальности, которым ВСУ убивают жителей Донбасса.

"Все западные страны – члены НАТО, которые поставляют смертоносные виды вооружения для убийства мирных граждан, должны компенсировать все моральные и материальные издержки убитым, раненым, за разрушенную инфраструктуру, жилые здания в десятикратном размере", — резюмировал эксперт.