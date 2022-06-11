Жене офицера из Нижнего Новгорода сожгли машину за помощь российской армии

В Нижнем Новгороде подожгли автомобиль основательницы фонда "Привет из дома 152", который занимается поддержкой российских военнослужащих на Украине. По словам Натальи Абиевой, это месть недоброжелателей.

Поджог машины основательницы фонда помощи участникам "Операции Z". Видео © VK / Наталья Абиева

"Это был поджог. Мы заметили разбитое стекло, пожарные определили, что машина была облита каким-то горючим средством и её подожгли. Машин стояло много, выбрали мою. Я ни капли не сомневаюсь, что это всё из-за моей работы в фонде поддержки военнослужащих", — рассказала жена офицера в беседе с РИА "Новости".

Наталья предположила, что это было заказное дело. По её мнению, вероятно, "кому-то проплатили". Теперь это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

При этом жена военного офицера поделилась, что регулярно получает угрозы от недоброжелателей, в том числе и в соцсетях, однако отметила, что совершенно их не боится и просто удаляет все сообщения и блокирует пользователей с "черепами и флагами Украины".

"Я понимаю, что сейчас кого-то раздражают наши поступки и то, что люди к нам присоединяются. Их это не устраивает. Они хотят нас напугать, сломить и остановить работу моего фонда. Но не тут-то было. Я буду продолжать это дело", — заявила активистка.

Поддержкой военных в "Операции Z" она начала заниматься ещё в феврале: сначала отправляла личные посылки в виде небольших, но приятных мелочей, а после подключила друзей, и дело начало набирать обороты. Причём по основной специальности Наталья риелтор, но взяла паузу в работе, чтобы посвятить себя более важному делу.