МИД ДНР прояснил ситуацию с судом над наёмником из Южной Кореи
Южнокорейский наёмник Кен Ри. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rokseal
В Донецкой Народной Республике прояснили ситуацию с судом над наёмником из Южной Кореи, который участвовал в боевых действиях на территории ДНР на стороне Вооружённых сил Украины. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова уточнила, что он предстанет перед правосудием на родине.
"Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по публичным сообщениям, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооружённые силы Украины, и вернулся обратно на родину, тем не менее его поступок вскрылся, и сейчас он подлежит суду", — объяснила Никонорова в эфире "Соловьёв. Live", добавив, что с украинской стороны в боях участвует большое количество иностранных наёмников, их дела будут рассматриваться по мере сдачи в плен.
Напомним, ранее Верховный суд ДНР вынес приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Они приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. При этом бойцы имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.