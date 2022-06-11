МИД ДНР прояснил ситуацию с судом над наёмником из Южной Кореи

В Донецкой Народной Республике прояснили ситуацию с судом над наёмником из Южной Кореи, который участвовал в боевых действиях на территории ДНР на стороне Вооружённых сил Украины. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова уточнила, что он предстанет перед правосудием на родине.

"Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по публичным сообщениям, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооружённые силы Украины, и вернулся обратно на родину, тем не менее его поступок вскрылся, и сейчас он подлежит суду", — объяснила Никонорова в эфире "Соловьёв. Live", добавив, что с украинской стороны в боях участвует большое количество иностранных наёмников, их дела будут рассматриваться по мере сдачи в плен.