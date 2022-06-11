ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июня 2022, 12:34
15980

МИД ДНР прояснил ситуацию с судом над наёмником из Южной Кореи

Южнокорейский наёмник Кен Ри. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rokseal

Южнокорейский наёмник Кен Ри. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rokseal

В Донецкой Народной Республике прояснили ситуацию с судом над наёмником из Южной Кореи, который участвовал в боевых действиях на территории ДНР на стороне Вооружённых сил Украины. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова уточнила, что он предстанет перед правосудием на родине.

"Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по публичным сообщениям, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооружённые силы Украины, и вернулся обратно на родину, тем не менее его поступок вскрылся, и сейчас он подлежит суду", — объяснила Никонорова в эфире "Соловьёв. Live", добавив, что с украинской стороны в боях участвует большое количество иностранных наёмников, их дела будут рассматриваться по мере сдачи в плен.

Южнокорейский наёмник вернулся на родину с Украины и теперь предстанет перед судом
Южнокорейский наёмник вернулся на родину с Украины и теперь предстанет перед судом

Напомним, ранее Верховный суд ДНР вынес приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Они приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. При этом бойцы имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.

Раскрыты размеры "гонораров" иностранных наёмников в ВСУ
Раскрыты размеры "гонораров" иностранных наёмников в ВСУ
BannerImage
Александра Васильева
  • Новости
  • Донбасс
  • Украина
  • Южная Корея
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar