ДНР планирует создать своё представительство в Петербурге

МИД Донецкой Народной Республики работает над созданием своего представительства в Санкт-Петербурге, рассказала в эфире телеканала "Соловьёв.Live" министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Сейчас мы прорабатываем какие-нибудь, в том числе и альтернативные методы и учреждения. Допустим, представительство ДНР либо города Донецка на территории Санкт-Петербурга", — пояснила Никонорова.