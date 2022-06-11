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Опубликовано 11 июня 2022, 12:14

ДНР планирует создать своё представительство в Петербурге

МИД Донецкой Народной Республики работает над созданием своего представительства в Санкт-Петербурге, рассказала в эфире телеканала "Соловьёв.Live" министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Сейчас мы прорабатываем какие-нибудь, в том числе и альтернативные методы и учреждения. Допустим, представительство ДНР либо города Донецка на территории Санкт-Петербурга", — пояснила Никонорова.

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Ранее в Донецке открыли отделение Российского исторического общества. На мероприятии присутствовали научные и культурные деятели как из России, так и из ДНР.

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Pexels

Анатолий Симоненко
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