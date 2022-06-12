В США рассказали, как Швеция и Финляндия помогут НАТО "сдержать Россию"

НАТО усилит присутствие в Арктике в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил историк Артур Херман. Он высказал мнение, что все страны, за исключением России, которые являются постоянными участниками Арктического совета, "входят или скоро вступят" в Североатлантический альянс.

"Из восьми стран – постоянных членов Арктического совета все, кроме России, входят в НАТО или скоро вступят в него (США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия). У альянса есть возможность разработать надёжную стратегию для сдерживания России в Арктике", — написал историк в своей колонке для газеты The Wall Street Journal.

Херман также заметил, что ранее самым активным сторонником усиления деятельности альянса за полярным кругом была Норвегия, однако после вероятного расширения военного блока ситуация изменится.

"Теперь все три нордические страны смогут работать над обеспечением безопасности Арктики через НАТО. И Финляндия, и Швеция смогут сделать значительный вклад в общее дело", — подчеркнул он.

По словам историка, Хельсинки добились большого прогресса в строительстве ледоколов, а Стокгольм обладает эффективным подводным флотом.