Турция отказалась поддерживать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Глава МИД Турции заявил об отказе поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Анкара по-прежнему не собирается поддерживать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Эти страны, по его словам, являются сторонниками терроризма и ведут недружественную политику в отношении Турции.
"Добивающиеся членства в НАТО поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции", — сказал Чавушоглу после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.
Глава турецкого МИД повторил, что Финляндия и Швеция оказывают помощь организациям курдов, а Анкара считает их террористическими.
Чешский министр со своей стороны заметил, что мнения Чехии и Турции по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе расходятся. Липавский считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе.
Напомним, Анкара установила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. Таким образом, им было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях и не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать и веб-сайт организации. Кроме того, Турция потребовала заморозить активы и закрыть ассоциации, связанные с терроризмом.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ