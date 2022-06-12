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Регион
Опубликовано 12 июня 2022, 00:19

Турция отказалась поддерживать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции заявил об отказе поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара по-прежнему не собирается поддерживать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Эти страны, по его словам, являются сторонниками терроризма и ведут недружественную политику в отношении Турции.

"Добивающиеся членства в НАТО поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции", сказал Чавушоглу после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.

Глава турецкого МИД повторил, что Финляндия и Швеция оказывают помощь организациям курдов, а Анкара считает их террористическими.

Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции по НАТО
Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции по НАТО

Чешский министр со своей стороны заметил, что мнения Чехии и Турции по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе расходятся. Липавский считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе.

Напомним, Анкара установила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. Таким образом, им было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях и не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать и веб-сайт организации. Кроме того, Турция потребовала заморозить активы и закрыть ассоциации, связанные с терроризмом.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Юлия Коновалова
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