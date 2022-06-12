Турция отказалась поддерживать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара по-прежнему не собирается поддерживать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Эти страны, по его словам, являются сторонниками терроризма и ведут недружественную политику в отношении Турции.

"Добивающиеся членства в НАТО поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции", — сказал Чавушоглу после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.

Глава турецкого МИД повторил, что Финляндия и Швеция оказывают помощь организациям курдов, а Анкара считает их террористическими.

Чешский министр со своей стороны заметил, что мнения Чехии и Турции по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе расходятся. Липавский считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе.