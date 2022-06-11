Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что в России нужно создать единое языковое пространство
Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой настаивает на необходимости создания единого языкового пространства. Парламентарий считает, что граждане России должны чувствовать себя дома, и призвал избавиться от англицизмов. Русская речь, по его словам, давно заместилась "исковерканным английским".
"Для того чтобы производство было отечественным, а не в офшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство. Для начала как раз нужно избавиться от глупых заимствований и англицизмов, которыми чиновники маскируют отсутствие содержательных мыслей, а молодёжь уже и не знает русских синонимов — русская речь давно заместилась исковерканным английским", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Толстой убеждён: все вывески в России должны быть написаны на русском языке, а для туристов можно "разместить перевод мелкими буквами". Причём, по мысли вице-спикера, это важно сделать именно сейчас, ведь Россия должна вновь обрести себя и опираться на свой язык, свою культуру и свой народ.
Как сообщал Лайф ранее, англицизм "фейк" оказался самым популярным у россиян заимствованным иностранным словом, а вот крайне раздражающим стало слово "краш".
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ