Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что в России нужно создать единое языковое пространство

"Для того чтобы производство было отечественным, а не в офшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство. Для начала как раз нужно избавиться от глупых заимствований и англицизмов, которыми чиновники маскируют отсутствие содержательных мыслей, а молодёжь уже и не знает русских синонимов — русская речь давно заместилась исковерканным английским", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.