Кадыров опроверг сообщения о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг сведения украинских СМИ о гибели большого числа спецназовцев полка "Ахмат" в Северодонецке.

Чеченский лидер назвал украинские медиа лидерами по распространению фейков. Также Кадыров подчеркнул, что доказательств смерти военных полка "Ахмат" они не предоставили.

"Говорят, что вчера или сегодня якобы отряд "Ахмат" хотел провести совещание, но этому помешали и есть очень много убитых. Хочу вас огорчить: этого не было. Отряд "Ахмат" существует", — сообщил Кадыров на видео в своём телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что в республике много "ахматовцев": два полка, а также ОМОН, СОБР и линейный ОМОН. Такое количество бойцов сложно победить, подчеркнул Кадыров.