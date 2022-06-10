Кадыров прочитал стихотворение об Украине, которое заставляет задуматься о судьбе народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал новое видео, в котором прочитал стихотворение об Украине. Он обратился к Незалежной в попытке разобраться, что могло поспособствовать и стать причиной нынешней ситуации, а также упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан".

Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Украинцы! Неужели мы забудем, как наши деды воевали бок о бок в сырых окопах? Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? <...> У нас одна история, потрёпанная фашизмом, и одно будущее, без национализма", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров поразмышлял, какие события в истории двух братских государств могли привести к нынешним, а также упомянул трагическую судьбу Тараса Бульбы, вспомнил гетмана Ивана Мазепу и националиста Семёна Петлюру. Кроме того, глава ЧР отметил, что "наши деды", воевавшие в годы ВОВ и дошедшие бок о бок до Берлина, "знали, Родина одна".

"Тут бандеровские бесы, что, как нелюдей орда, наших жгли живьём в Одессе за ликующий Майдан. Здесь и те, что аусвайсом голосует впопыхах, чтоб у жителей Донбасса наступил бы полный швах. Украина, ридна мати, позови своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь. Помнишь, Первый украинский, как мы шли к плечу плечом, как с одной хлебали миски под мерцающей свечой?" — прочитал Кадыров, закончив стихотворение вопросом: "Украина, Украина, в чём же всё-таки подвох?"