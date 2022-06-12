Минобороны КНР: Пекин не оказывал финансовой помощи Москве

Китай никогда не предоставлял какой-либо материальной помощи России. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", отвечая на вопрос журналистов о вероятном оказании Москве материальной поддержки в связи с военной операцией на Украине.

"По поводу украинского кризиса, Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России", — сказал глава военного ведомства во время выступления, трансляция которого велась на канале Международного института стратегических исследований на YouTube.