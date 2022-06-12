ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июня 2022, 08:01

Минобороны КНР: Пекин не оказывал финансовой помощи Москве

Китай никогда не предоставлял какой-либо материальной помощи России. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", отвечая на вопрос журналистов о вероятном оказании Москве материальной поддержки в связи с военной операцией на Украине.

"По поводу украинского кризиса, Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России", — сказал глава военного ведомства во время выступления, трансляция которого велась на канале Международного института стратегических исследований на YouTube.

Эксперт объяснил значение "худшего сценария" в Тайваньском проливе, к которому готовится КНР
Эксперт объяснил значение "худшего сценария" в Тайваньском проливе, к которому готовится КНР

Ранее Фэнхэ пообещал не допустить независимости Тайваня даже ценой войны. По словам Цяня, Народно-освободительная армия Китая будет решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

BannerImage

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Китай
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar