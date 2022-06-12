Минобороны КНР: Пекин не оказывал финансовой помощи Москве
Китай никогда не предоставлял какой-либо материальной помощи России. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", отвечая на вопрос журналистов о вероятном оказании Москве материальной поддержки в связи с военной операцией на Украине.
"По поводу украинского кризиса, Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России", — сказал глава военного ведомства во время выступления, трансляция которого велась на канале Международного института стратегических исследований на YouTube.
Ранее Фэнхэ пообещал не допустить независимости Тайваня даже ценой войны. По словам Цяня, Народно-освободительная армия Китая будет решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.
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