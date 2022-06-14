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Опубликовано 14 июня 2022, 08:20
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МО РФ показало видео боевой работы Су-25 на Украине

МО РФ показало, как Су-25 уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе спецоперации на Украине. На кадры попало уничтожение замаскированных позиций ВСУ.

Боевая работа Су-25 на Украине. Видео © Минобороны РФ

"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — говорится в сообщении ведомства.

В результате ударов украинские полевые позиции и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Минобороны показало удары Су-25 ракетами "Тулумбас" по позициям и технике ВСУ
Минобороны показало удары Су-25 ракетами "Тулумбас" по позициям и технике ВСУ

А ранее Минобороны РФ показало, как много работы предшествует пуску снарядов ракетных комплексов "Искандер" по позициям противника. На опубликованных кадрах показана ситуация, когда комплексы должны нанести удар с новой позиции. Сначала местность изучают топографы. Они выдвигаются на передовую и выполняют геодезическую привязку при помощи высокоточных навигационных приёмников и российской системы ГЛОНАСС.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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