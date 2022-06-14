МО РФ показало видео боевой работы Су-25 на Украине

"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — говорится в сообщении ведомства.

А ранее Минобороны РФ показало, как много работы предшествует пуску снарядов ракетных комплексов "Искандер" по позициям противника. На опубликованных кадрах показана ситуация, когда комплексы должны нанести удар с новой позиции. Сначала местность изучают топографы. Они выдвигаются на передовую и выполняют геодезическую привязку при помощи высокоточных навигационных приёмников и российской системы ГЛОНАСС.