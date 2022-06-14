МО РФ показало видео боевой работы Су-25 на Украине
МО РФ показало, как Су-25 уничтожил замаскированные позиции ВСУ
Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе спецоперации на Украине. На кадры попало уничтожение замаскированных позиций ВСУ.
Боевая работа Су-25 на Украине. Видео © Минобороны РФ
"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — говорится в сообщении ведомства.
В результате ударов украинские полевые позиции и бронетехника ВСУ были уничтожены.
А ранее Минобороны РФ показало, как много работы предшествует пуску снарядов ракетных комплексов "Искандер" по позициям противника. На опубликованных кадрах показана ситуация, когда комплексы должны нанести удар с новой позиции. Сначала местность изучают топографы. Они выдвигаются на передовую и выполняют геодезическую привязку при помощи высокоточных навигационных приёмников и российской системы ГЛОНАСС.
Минобороны РФ