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Регион
Опубликовано 14 июня 2022, 03:18
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Минобороны показало, что предшествует удару "Искандеров"

Минобороны показало, что предшествует удару "Искандеров" в ходе "Операции Z"

Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам украинских сил в рамках специальной военной операции. Применяются в том числе ракетные комплексы "Искандер". Минобороны РФ показало, как много работы предшествует пуску снарядов по позициям противника.

Боевая работа расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в связке с военными топографами. Видео © Минобороны РФ

На опубликованных кадрах показана ситуация, когда комплексы должны нанести удар с новой позиции. Сначала местность должны изучить топографы. Они выдвигаются на передовую и выполняют геодезическую привязку при помощи высокоточных навигационных приёмников и российской системы ГЛОНАСС.

"Для этого в кратчайшие сроки пришлось выехать в район, где бригада собирается совершить пуски. Им необходимы точные координаты после совершения марша в новый район", — рассказал начальник отделения навигационно-геодезического отделения Алексей.

Только когда все необходимые координаты получены, боевой расчёт "Искандера" выдвигает тяжёлую машину из укрытия и выполняет пуск ракеты.

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Лайф напоминает, что ранее Минобороны показало видео стрельбы из гаубиц "Мста-С" в "Операции Z". Огонь ведётся на дальности до 30 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

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Минобороны РФ

Артем Порвин
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