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Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 21:40
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Отец приговорённого марокканского наёмника заявил о его украинском гражданстве

Гражданин Марокко Саадун Брагим. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Гражданин Марокко Саадун Брагим. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Отец марокканца Брагима Саадуна, ранее приговорённого в ДНР к смертной казни, заявил о наличии у сына украинского гражданства. Об этом, как передаёт информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП), заявил источник в посольстве королевства в Киеве.

"Брагим Саадун, зачисленный в украинскую армию по собственному желанию, в настоящее время находится в заключении в образовании, которое не признано ни ООН, ни Марокко", — отметили в диппредставительстве.

Там также отметили, что Саадун был взят в плен в украинской форме и лично неоднократно заявлял, что вступил в ряды Вооружённых сил Украины добровольно. Как отметили в дипмиссии, Саадун указал на наличие у него украинского гражданства.

"Наряду с этим данную информацию подтвердил его отец", — подытожил источник.

Пушилин не увидел оснований для помилования приговорённых к смертной казни наёмников
Пушилин не увидел оснований для помилования приговорённых к смертной казни наёмников

Лайф напоминает, что Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании.

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Артем Порвин
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