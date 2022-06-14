Отец приговорённого марокканского наёмника заявил о его украинском гражданстве
Гражданин Марокко Саадун Брагим. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Отец марокканца Брагима Саадуна, ранее приговорённого в ДНР к смертной казни, заявил о наличии у сына украинского гражданства. Об этом, как передаёт информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП), заявил источник в посольстве королевства в Киеве.
"Брагим Саадун, зачисленный в украинскую армию по собственному желанию, в настоящее время находится в заключении в образовании, которое не признано ни ООН, ни Марокко", — отметили в диппредставительстве.
Там также отметили, что Саадун был взят в плен в украинской форме и лично неоднократно заявлял, что вступил в ряды Вооружённых сил Украины добровольно. Как отметили в дипмиссии, Саадун указал на наличие у него украинского гражданства.
"Наряду с этим данную информацию подтвердил его отец", — подытожил источник.
Лайф напоминает, что Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании.