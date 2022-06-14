Украинский пленный призвал сослуживцев не воевать с чеченцами

Раненый украинский военнопленный посоветовал "никогда не воевать с чеченцами". Соответствующее видео опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Мужчина представляется Антоном Максимецом из Винницкой области и говорит, что воевать с чеченцами — это "ужас просто".

Украинский боевик призывает не воевать с чеченцами. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Никогда не воюйте с чеченцами — это простая истина, которую ещё не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают её", — написал Кадыров.

На опубликованных кадрах, по словам главы Чечни, мужчина, который попал в плен к бойцам подразделения "Ахмат" в районе Тошковки.

"Я же вас неоднократно предупреждал, дорогие вы наши бандеровцы, любое ваше сопротивление мы обратим против вас с ужасающими для вас последствиями. Лучше не доводите до этого и встаньте рядом с теми, кто стремится защитить украинский народ от западного порабощения", — резюмировал Кадыров.