ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 23:14
55055

Украинский пленный призвал сослуживцев не воевать с чеченцами

Кадыров опубликовал видео с призывом украинского военного не воевать с чеченцами

Раненый украинский военнопленный посоветовал "никогда не воевать с чеченцами". Соответствующее видео опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Мужчина представляется Антоном Максимецом из Винницкой области и говорит, что воевать с чеченцами — это "ужас просто".

Украинский боевик призывает не воевать с чеченцами. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Никогда не воюйте с чеченцами — это простая истина, которую ещё не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают её", написал Кадыров.

На опубликованных кадрах, по словам главы Чечни, мужчина, который попал в плен к бойцам подразделения "Ахмат" в районе Тошковки.

"Я же вас неоднократно предупреждал, дорогие вы наши бандеровцы, любое ваше сопротивление мы обратим против вас с ужасающими для вас последствиями. Лучше не доводите до этого и встаньте рядом с теми, кто стремится защитить украинский народ от западного порабощения", — резюмировал Кадыров.

Кадыров счёл заслуженным смертный приговор иностранным наёмникам в ДНР
Кадыров счёл заслуженным смертный приговор иностранным наёмникам в ДНР

Лайф рассказывал, что ранее Кадыров прочитал стихотворение об Украине, которое заставляет задуматься о судьбе народов. Он обратился к Незалежной в попытке разобраться, что могло поспособствовать и стать причиной нынешней ситуации, а также упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан".

BannerImage

Telegram / Kadyrov_95

Артем Порвин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Рамзан Кадыров
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar