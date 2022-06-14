Украинский пленный призвал сослуживцев не воевать с чеченцами
Кадыров опубликовал видео с призывом украинского военного не воевать с чеченцами
Раненый украинский военнопленный посоветовал "никогда не воевать с чеченцами". Соответствующее видео опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Мужчина представляется Антоном Максимецом из Винницкой области и говорит, что воевать с чеченцами — это "ужас просто".
Украинский боевик призывает не воевать с чеченцами. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Никогда не воюйте с чеченцами — это простая истина, которую ещё не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают её", — написал Кадыров.
На опубликованных кадрах, по словам главы Чечни, мужчина, который попал в плен к бойцам подразделения "Ахмат" в районе Тошковки.
"Я же вас неоднократно предупреждал, дорогие вы наши бандеровцы, любое ваше сопротивление мы обратим против вас с ужасающими для вас последствиями. Лучше не доводите до этого и встаньте рядом с теми, кто стремится защитить украинский народ от западного порабощения", — резюмировал Кадыров.
Лайф рассказывал, что ранее Кадыров прочитал стихотворение об Украине, которое заставляет задуматься о судьбе народов. Он обратился к Незалежной в попытке разобраться, что могло поспособствовать и стать причиной нынешней ситуации, а также упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан".
Telegram / Kadyrov_95