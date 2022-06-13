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Опубликовано 13 июня 2022, 08:32
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Российские военные показали брошенное при отступлении бойцами ВСУ оружие

Минобороны РФ показало брошенное украинскими военными оружие

Украинские военные в спешке оставили полученное от западных стран вооружение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Российские военные показали трофейное оружие, оставленное подразделениями ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Больше всего попадается стрелковое оружие, гранатомёты советского производства, представлены также боеприпасы к ним. Чаще всего встречаются такие противотанковые управляемые ракеты и комплексы, как NLAW, "Джавелин", противотанковые мины германского производства", — рассказал российский военный в видеоролике.

По его словам, военнослужащие со стороны Незалежной также оставили украинский автоматический гранатомёт УАГ-40, который отличается от российского и советского варианта натовским калибром. Также трофейным оказался американский крупнокалиберный гранатомёт "Браунинг" М2 и боеприпасы к шведскому калибром 84 мм "Карл Густав". Военные признались, что ранее такого никогда не видели.

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Лайф писал, что в США признали превосходство российской артиллерии над американской. По словам аналитика RAND Corporation Джона Гордона, дальность стрельбы их 155-миллиметровой гаубицы M109A7 Paladin составляет 24 км, а нашей БМ-30 "Смерч" — почти 100 км.

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Кадр из видео телеграм-канала Минобороны России

Евгения Колесникова
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