Российские военные показали брошенное при отступлении бойцами ВСУ оружие

Украинские военные в спешке оставили полученное от западных стран вооружение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Российские военные показали трофейное оружие, оставленное подразделениями ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Больше всего попадается стрелковое оружие, гранатомёты советского производства, представлены также боеприпасы к ним. Чаще всего встречаются такие противотанковые управляемые ракеты и комплексы, как NLAW, "Джавелин", противотанковые мины германского производства", — рассказал российский военный в видеоролике.

По его словам, военнослужащие со стороны Незалежной также оставили украинский автоматический гранатомёт УАГ-40, который отличается от российского и советского варианта натовским калибром. Также трофейным оказался американский крупнокалиберный гранатомёт "Браунинг" М2 и боеприпасы к шведскому калибром 84 мм "Карл Густав". Военные признались, что ранее такого никогда не видели.