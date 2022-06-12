В США признали превосходство российской артиллерии над американской
Американские эксперты отметили преимущество России перед США в вопросе оружия
Российская артиллерия превосходит по своим возможностям полевые орудия армии США, заявил обозреватель американского журнала The National Interest со ссылкой на экспертов стратегического исследовательского центра RAND Corporation.
Как отмечается в статье, Пентагон на протяжении 20 лет пренебрегал артиллерией Сухопутных войск США, сконцентрировав внимание на противоповстанческих операциях. В результате полевая артиллерия и ПВО столкнулись с особенно серьёзным сокращением.
"Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учётом того, кто теперь является нашими основными противниками", — считает аналитик RAND Corporation Джон Гордон.
Автор публикации отмечает, что дальность стрельбы американской 155-мм гаубицы M109A7 Paladin составляет 24 км в случае, если речь идёт об обычных снарядах, и 32 км — если об активно-реактивных. Тогда как дальность стрельбы российской БМ-30 "Смерч" составляет почти 100 км, а ракетного комплекса СС-26 "Искандер" — примерно 400 км.
Помимо этого, Америка также видит угрозу и со стороны Северной Кореи. Эксперты предупреждают, что в случае нового конфликта на Корейском полуострове артиллерия США может быть "не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться при борьбе с практически равным соперником".
Ранее Лайф разбирался, почему ВСУ оказались почти бессильны, когда Армия России начала наступление на Славянск. Последнее время зарубежные военные эксперты стали публиковать прогнозы, согласно которым поражение украинской армии может наступить быстрее, чем ожидалось ранее.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ