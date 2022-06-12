Почему ВСУ оказались почти бессильны, когда Армия России начала наступление на Славянск Зарубежные военные эксперты стали публиковать прогнозы, согласно которым поражение украинской армии может наступить быстрее, чем ожидалось ранее. 71589 71589 Украинские военнослужащие. Фото © ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Карта боевых действий на Украине

11 июня первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинская армия вскоре может покинуть Славянск, по направлению к которому активно наступает Российская армия.

Когда мы займём населённые пункты Крестище, Маяки, Райгородок и Николаевка, противник сбежит из Славянска Даниил Безсонов Первый заместитель министра информации ДНР

Наступление на Славянск является одной из важнейших целей "Операции Z" сразу по нескольким причинам. Одна из главных причин состоит в том, что именно вокруг этого города, а также соседнего Краматорска, сосредоточена самая многочисленная группировка украинской армии. По данным замминистра информации ДНР Артёма Ольхина, в общей сложности вокруг Славянска может находиться до 60–70 тысяч украинских военных. Способность к ведению боевых действий эти силы ещё не утратили — несмотря на планомерное уничтожение складов с боеприпасами и топливной инфраструктуры ВСУ, запасы гарнизона Славянска значительно выше, чем у сил ВСУ, загнанных в котёл в Мариуполе и уничтоженных на заводе "Азовсталь".

Однако это не означает, что сопротивляться засевшие в укрепрайоне части оперативного командования "Север" и "Восток" ВСУ будут долго. Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО на славянском направлении отмечают, что Российская армия изменила тактику и постепенно наращивает количество высокоточного вооружения на этом направлении. Это может означать, что ВКС и артиллерия постепенно начинают готовиться к "неизбежному выдавливанию" ВСУ с позиций на территории укрепрайона Славянска.

Потери Украины после начала специальной военной операции

Несмотря на то что численность гарнизона ВСУ в Славянске и Краматорске значительно больше, чем в Мариуполе или Изюме, освобождение двух крупнейших городов в пределах административных границ ДНР и ЛНР может пройти значительно быстрее. Собеседники Лайфа в зоне боевых действий отмечают, что всё больше украинских военных переходит на сторону ДНР/ЛНР именно на славянском направлении.

Офицеры армии ДНР связывают это с тем, что кадровых военных, прошедших специальную подготовку, на переднем крае всё меньше. Чтобы остановить или хотя бы замедлить российское наступление, командование ВСУ всё чаще бросает на передний край мобилизованных резервистов. Это связано с тем, что в Генштабе ВСУ официально называют "истощением кадрового состава, подходящего по своим качествам к воинской службе". Проще говоря, украинские потери слишком велики и дефицит обученных и обеспеченных оружием людей привёл ВСУ к ситуации, когда на фронт отправляют тех, кто подходит только по возрасту.

Военнослужащие Народной милиции ДНР. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

По сведениям из зоны СВО на этом направлении, ВСУ постепенно начинают переходить в стадию принятия неизбежного. Первым шагом к этому стало осознание собственных потерь, которые, впрочем, всё еще занижают в среднем в 10–20 раз. 15 апреля в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский оценил число погибших украинских военнослужащих в 2500–3000 человек, а раненых — примерно в 10 тысяч. По данным офицеров ДНР в зоне СВО на южном и восточном направлениях, безвозвратные потери Украины с 24 февраля на начало июня составляют не менее 45–50 тысяч человек, причём с начала мая украинские военные теряют в среднем по одному батальону (около 900 человек) в день.

К тяжёлым потерям приводят как грамотные действия российских артиллеристов, так и дефицит техники, ракет, снарядов, патронов и средств первой медицинской помощи, которые на Украину больше не поставляются в прежних объёмах. По данным, которые контрразведка ВС РФ и сил ДНР получает от пленных, в боевых порядках ВСУ в Славянске и Краматорске царят упаднические настроения: оперативное снабжение (патроны, вода, продукты питания) группировки на этом направлении практически не осуществляется. Пленные отмечают, что Киев всё дольше отвечает на доклады и запросы — среднее время получения ответов на попытки связаться составляет от двух до девяти часов. Собеседники Лайфа в зоне СВО говорят, что примерно такая же картина наблюдалась в Мариуполе: пока не было полной ясности о судьбе гарнизона, Киев активно пытался руководить боевыми действиями, но, как только окружение и разгром стали неизбежными, в столице Украины перестали принимать звонки с "Азовстали" и "списали" гарнизон как потери.

В такое же положение в Славянске могут попасть практически все боеспособные соединения — 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный яр", 20-й отдельный батальон РЭБ, а также 72-я отдельная механизированная бригада, к которой приписаны бойцы территориальной обороны, причастные к военным преступлениям на Украине. В Краматорске в руки российских военных могут попасть офицеры и техника 19-й ракетной бригады — это соединение применяло ракеты 9М79 "Точка" по Донецку и ответственно за удар по вокзалу Краматорска в момент эвакуации мирного населения.

Почему Украина бомбит ДНР и ЛНР

Направление главных ударов Российской армии пока не раскрывается, однако эксперты предполагают, что, после того как будет сломлено сопротивление Славянска и Краматорска (а опыт в таких операциях у Российской армии после Мариуполя немалый), прекратятся обстрелы и на других участках фронта. Последний обстрел случился в пятницу, 10 июня. В этот день ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра 155 миллиметров Ворошиловский и Кировский районы Донецка. Обстрелы, по некоторым данным, могли вестись американскими гаубицами M777 из района Авдеевки. Рано утром 11 июня тем же оружием был нанесён удар по Горловке. По сообщениям от местных жителей, под обстрел попал Никитовский район города.

Фото © ТАСС / AP Photo / Dmitry Lovetsky

Однако держать фронт на этом участке после прорыва ВС РФ обороны Славянска и Краматорска украинская армия уже не сможет. Причин для этого несколько. Первая и самая важная — морально-психологическое состояние сил ВСУ становится всё хуже. Кадровые артиллеристы всё чаще отказываются выполнять приказы или переходят на сторону ДНР и ЛНР, а обстрелами занимаются в основном националистические батальоны и так называемые отряды территориальной обороны, формально входящие в состав Сухопутных войск Украины.

Вторая причина — охота российской авиации и артиллерии за американскими гаубицами M777 в прифронтовой полосе. По некоторым данным, из сотни поставленных США и странами НАТО орудий эффективно используется менее половины. Украинские артиллеристы не могут разобраться с цифровыми системами наведения и лазерными дальномерами и часто звонят командирам по открытым каналам связи, нарушая тем самым главный закон боевых действий.

Когда закончится спецоперация на Украине

Собеседники Лайфа в зоне СВО отмечают, что рассуждать о сроках завершения "Операции Z" пока преждевременно. Первостепенной задачей второго этапа СВО является разгром (есть ещё и другой вариант со сдачей ВСУ в плен, который устроил бы ВС РФ намного больше) украинских группировок "Север" и "Восток" и полное освобождение территории Донбасса. Для того чтобы это произошло, войскам России и силам ДНР/ЛНР нужно взломать оборону ВСУ от Авдеевки (если смотреть по карте) вверх до Константиновки и Дружковки с выходом к Славянску и Краматорску. Но не исключено, что разыграется другой сценарий — "северное" наступление от Славянска и Краматорска пойдёт вниз до Авдеевки с полным деблокированием Донецка и зачисткой группировки ВСУ на этом направлении.

Итогом наступления Российской армии на этом направлении может стать полный разгром ВСУ в Донбассе. Усилить оперативное командование "Север" и "Восток" в районе Славянска резервистами Генштаб Украины не может: сказывается не только дефицит техники, топлива и обученных солдат, но и внутренняя борьба министра обороны Залужного и президента страны Зеленского за уровень влияния на конфликт. А это значит только одно — 60-тысячная группировка украинской армии рискует остаться с ВС РФ один на один, не имея ни сил, ни воли к генеральному сражению, от которого, помимо мирной жизни людей в Донбассе, зависит и государственность самой Украины.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Как будет развиваться наступление России на Славянск и Краматорск? 0 С боями, как в Мариуполе ВСУ сдадут города и сдадутся в плен

Авторы Сергей Андреев