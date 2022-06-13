Вице-премьер Борисов: Россия обладает почти всеми типами военных БПЛА

Сегодня Российская армия имеет практически все типы беспилотников военного назначения, хотя и занялась их внедрением в войска с опозданием. Об этом сообщил в беседе с РБК куратор оборонно-промышленного комплекса (ОПК), вице-премьер Юрий Борисов.

"Думаю, что мы с опозданием занялись серьёзным внедрением беспилотных средств, это объективно", — сказал он.

По словам Борисова, к созданию БПЛА Россию подтолкнул сирийский конфликт, и сейчас "мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи" беспилотников: разведывательных, ударных, тактических, оперативных и оперативно-тактических. По своим параметрам российские БПЛА не уступают, в частности, турецким Bayraktar, добавил он.

Вице-премьер также заметил, что военная техника ВС России в рамках спецоперации на Украине "показывает себя неплохо".

"Хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении [им] сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения", — отметил Борисов.