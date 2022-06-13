Басурин: Украинские военные в Северодонецке могут сдаться или умереть

После того как бойцы Вооружённых сил Украины подорвали последний мост, соединяющий Северодонецк с Лисичанском, украинские силовики оказались блокированы в Северодонецке. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда", — сказал он.

По словам Басурина, теперь они могут последовать примеру своих сослуживцев и сдаться или же умереть.