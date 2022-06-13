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Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 08:06
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Басурин: Украинские военные в Северодонецке могут сдаться или умереть

Басурин заявил, что украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк

После того как бойцы Вооружённых сил Украины подорвали последний мост, соединяющий Северодонецк с Лисичанском, украинские силовики оказались блокированы в Северодонецке. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда", — сказал он.

По словам Басурина, теперь они могут последовать примеру своих сослуживцев и сдаться или же умереть.

Жительница Северодонецка рассказала об отношении бойцов ВСУ к мирным гражданам
Жительница Северодонецка рассказала об отношении бойцов ВСУ к мирным гражданам

Ранее Лайф рассказывал, что с завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители. По словам посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, люди идут через проходную, которую не контролируют боевики.

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VK / Эдуард Басурин

Артур Лапсаков
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