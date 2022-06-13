В Британии заявили, что "Операция Z" на Украине сломала щит НАТО

Российская специальная операция на Украине обнажила слабость и сломала щит НАТО. Об этом написал журналист Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.

По словам обозревателя, альянс на самом деле — менее сплочённая, могущественная организация, чем может показаться изначально. Важные европейские члены НАТО раньше пренебрегали союзом, но теперь за ним прячутся. Они также, продолжил Тисдалл, пытаются избежать дорогостоящих обязательств перед Украиной, которые могут разозлить Россию.

"А что, если щит Североатлантического альянса сломан или имеет серьёзные недостатки?" — задался журналист вопросом.

Он предположил, что в будущем из-за конфликта на Украине слабость и уязвимость альянса станет очевиднее. Обозреватель считает, что полного политического единодушия в этой большой организации ожидать было бы нереалистично. По его словам, факт того, что в НАТО все члены равноправны, "когда с точки зрения военной мощи они до абсурда не равны", препятствует оперативному принятию решений.