СК России расследует взрыв в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка

Следственный комитет РФ начал расследование взрыва у здания МВД в Мелитополе и обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что следователи установят обстоятельства преступлений, произошедших в Мелитополе и Кировском районе Донецка. Правоохранители привлекут причастных лиц к уголовной ответственности.