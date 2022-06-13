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Опубликовано 13 июня 2022, 06:32

СК России расследует взрыв в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка

Следственный комитет РФ начал расследование взрыва у здания МВД в Мелитополе и обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса", говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что следователи установят обстоятельства преступлений, произошедших в Мелитополе и Кировском районе Донецка. Правоохранители привлекут причастных лиц к уголовной ответственности.

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Напомним, 12 июня украинские боевики устроили взрыв около здания МВД в Мелитополе. В результате теракта пострадали два человека: проходившая мимо девушка, а также мужчина, который получил ранение спины. Однако позднее число пострадавших возросло до четырёх. При этом установлено, что мощность взрывного устройства составляла 700–800 граммов в тротиловом эквиваленте.

Про обстрел со стороны ВСУ Кировского района Донецка стало известно 12 июня. В результате происшествия погиб один человек и ещё пять получили ранения.

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Пресс-служба Следственного комитета РФ

Евгения Колесникова
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