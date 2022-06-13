СК России расследует взрыв в Мелитополе и обстрел Кировского района Донецка
Следственный комитет РФ начал расследование взрыва у здания МВД в Мелитополе и обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что следователи установят обстоятельства преступлений, произошедших в Мелитополе и Кировском районе Донецка. Правоохранители привлекут причастных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, 12 июня украинские боевики устроили взрыв около здания МВД в Мелитополе. В результате теракта пострадали два человека: проходившая мимо девушка, а также мужчина, который получил ранение спины. Однако позднее число пострадавших возросло до четырёх. При этом установлено, что мощность взрывного устройства составляла 700–800 граммов в тротиловом эквиваленте.
Про обстрел со стороны ВСУ Кировского района Донецка стало известно 12 июня. В результате происшествия погиб один человек и ещё пять получили ранения.