Один человек погиб и пятеро ранены при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель. Об этом в своём телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"При обстреле Кировского района погиб мирный житель. Мужчина 50 лет погиб в районе дома № 439 по улице Кирова", — сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщили в штабе теробороны ДНР, ещё пять человек получили ранения. Сейчас с ними работают медики. По словам Кулемзина, в результате боевых действий оказались повреждены окна в двух домах: по улицам Кирова и Бойченко, а также газопровод высокого давления в Куйбышевском районе города.