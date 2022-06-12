Один человек погиб и пятеро ранены при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель. Об этом в своём телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"При обстреле Кировского района погиб мирный житель. Мужчина 50 лет погиб в районе дома № 439 по улице Кирова", — сказано в сообщении.
Кроме того, как сообщили в штабе теробороны ДНР, ещё пять человек получили ранения. Сейчас с ними работают медики. По словам Кулемзина, в результате боевых действий оказались повреждены окна в двух домах: по улицам Кирова и Бойченко, а также газопровод высокого давления в Куйбышевском районе города.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли детский сад и более 10 жилых домов города Стаханова в ЛНР. В публикации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняется, что украинские войска также повредили семь частных жилых объектов на территории населённого пункта.
ТАСС / Спринчак Валентин