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Опубликовано 12 июня 2022, 15:36

Один человек погиб и пятеро ранены при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель. Об этом в своём телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"При обстреле Кировского района погиб мирный житель. Мужчина 50 лет погиб в районе дома № 439 по улице Кирова", — сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщили в штабе теробороны ДНР, ещё пять человек получили ранения. Сейчас с ними работают медики. По словам Кулемзина, в результате боевых действий оказались повреждены окна в двух домах: по улицам Кирова и Бойченко, а также газопровод высокого давления в Куйбышевском районе города.

Четыре человека погибли и девять ранены при обстреле ВСУ Горловки
Четыре человека погибли и девять ранены при обстреле ВСУ Горловки

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли детский сад и более 10 жилых домов города Стаханова в ЛНР. В публикации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняется, что украинские войска также повредили семь частных жилых объектов на территории населённого пункта.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Никита Осипов
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