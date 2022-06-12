Жители Северодонецка сравнили украинских и русских военных
Жители Северодонецка рассказали, как украинские военные отбирали гумпомощь
Украинские военные отбирали у населения гуманитарную помощь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал житель города Северодонецка Антон.
"[Украинские военные] гуманитарку забирали. Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, ещё холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КамАЗ загрузили и сказали "до свидания". И люди остались без [всего]", — отметил он.
Антон добавил, что военные из РФ предлагают людям воду, тушёнку, сливочное масло и печенье. А его мать Валентина подчеркнула, что российские солдаты, в отличие от украинских, беспрепятственно делятся продовольствием с жителями.
Ранее Лайф писал, что водитель фуры с гумпомощью рассказал о дороге, обстрелах ВСУ и подготовке машины к рейсу. В Донбасс мужчина отправляется уже по проложенному маршруту — с первых дней спецоперации — в восьмой раз. По его словам, дорога занимает около 15–16 часов.
Министерство обороны РФ