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Опубликовано 12 июня 2022, 15:05

Жители Северодонецка сравнили украинских и русских военных

Жители Северодонецка рассказали, как украинские военные отбирали гумпомощь

Украинские военные отбирали у населения гуманитарную помощь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал житель города Северодонецка Антон.

"[Украинские военные] гуманитарку забирали. Где драмтеатр, приезжала гуманитарка, ещё холодно было, там давали пельмени, окорочка, такое. Они подъехали, в КамАЗ загрузили и сказали "до свидания". И люди остались без [всего]", — отметил он.

Антон добавил, что военные из РФ предлагают людям воду, тушёнку, сливочное масло и печенье. А его мать Валентина подчеркнула, что российские солдаты, в отличие от украинских, беспрепятственно делятся продовольствием с жителями.

Более 500 человек обратились в центр гумпомощи ЕР в Херсоне за полтора дня
Более 500 человек обратились в центр гумпомощи ЕР в Херсоне за полтора дня

Ранее Лайф писал, что водитель фуры с гумпомощью рассказал о дороге, обстрелах ВСУ и подготовке машины к рейсу. В Донбасс мужчина отправляется уже по проложенному маршруту — с первых дней спецоперации — в восьмой раз. По его словам, дорога занимает около 15–16 часов.

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Никита Осипов
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