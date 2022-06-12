Жительница Северодонецка рассказала об отношении бойцов ВСУ к мирным гражданам

Украинские военные вели себя агрессивно и относились к оставшимся в Северодонецке как к "не людям", которых надо уничтожить. Об этом рассказала жительница города Наталья Сакварелидзе.

Она отметила, что изначально обстановка была ещё "более-менее", но с приходом бойцов ВСУ начался беспредел. В частности, украинские военные подожгли подвал в доме, где живёт Наталья, а также занимались мародёрством.

"Мы для них никто были, мы не люди для них. Почему, потому что мы не захотели выезжать, мы остались здесь. Если вы остаётесь здесь, ждёте, значит, вы русских ждёте, вы, значит, сепаратисты и вас надо уничтожать. Мы объяснили тем, что это наш город, <...> дальше нам бежать некуда", — приводит РИА "Новости" слова женщины.