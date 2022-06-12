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Опубликовано 12 июня 2022, 13:21
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Пушков заявил о последствиях для Польши при применении ядерного оружия Украиной

Пушков: От использования Украиной ядерного оружия пострадает Польша

От использования Украиной ядерного оружия пострадает Польша. Об этом в своём телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков, реагируя на слова депутата Европарламента Радослава Сикорского, который потребовал от Запада снабдить Киев соответствующим вооружением.

"От использования Украиной ядерных боеголовок, подаренных ей Западом, пострадает и сама Польша, примыкающая к театру боевых действий: радиация, как известно, не признаёт границ. Об этом Сикорский подумал? Или главное — навредить России, а там — трава не расти?" — написал Пушков.

Он добавил, что ничего более безответственного ещё не слышал, и подчеркнул, что Сикорский и до этого срывался в радикальные заявления, но "здесь превзошёл самого себя".

Захарова отреагировала на требование Польши "подарить" Украине ядерные боеголовки
Захарова отреагировала на требование Польши "подарить" Украине ядерные боеголовки

Лайф напоминает, что евродепутат от Польши Сикорский предложил Западу "подарить" Украине ядерное оружие. Парламентарий высказался в том смысле, что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум. А Запад, который также был в числе гарантов безопасности Украины, ничего не сделал для "компенсации" её потерь.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Никита Осипов
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