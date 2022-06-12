Пушков заявил о последствиях для Польши при применении ядерного оружия Украиной
Пушков: От использования Украиной ядерного оружия пострадает Польша
От использования Украиной ядерного оружия пострадает Польша. Об этом в своём телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков, реагируя на слова депутата Европарламента Радослава Сикорского, который потребовал от Запада снабдить Киев соответствующим вооружением.
"От использования Украиной ядерных боеголовок, подаренных ей Западом, пострадает и сама Польша, примыкающая к театру боевых действий: радиация, как известно, не признаёт границ. Об этом Сикорский подумал? Или главное — навредить России, а там — трава не расти?" — написал Пушков.
Он добавил, что ничего более безответственного ещё не слышал, и подчеркнул, что Сикорский и до этого срывался в радикальные заявления, но "здесь превзошёл самого себя".
Лайф напоминает, что евродепутат от Польши Сикорский предложил Западу "подарить" Украине ядерное оружие. Парламентарий высказался в том смысле, что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум. А Запад, который также был в числе гарантов безопасности Украины, ничего не сделал для "компенсации" её потерь.
ТАСС / Шарифулин Валерий