Пушилин распорядился создать Администрацию Красного Лимана
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о создании Администрации города Красный Лиман. Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале Администрации главы ДНР.
"Постановляю создать местную Администрацию Донецкой Народной Республики — Администрацию города Красный Лиман", — сказано в тексте указа.
Главе Администрации города Енакиево поручено представить кандидатуру для назначения на должность руководителя новой администрации. Документ вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, об освобождении Красного Лимана от украинских войск официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 мая.
А ранее Лайф рассказывал, что Денис Пушилин отправил в отставку Правительство ДНР. Новым главой кабинета министров был назначен Виталий Хоценко. Глава республики объяснил это решение усилением интеграционных процессов.
Сайт главы ДНР Дениса Пушилина