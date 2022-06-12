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Опубликовано 12 июня 2022, 13:09

Пушилин распорядился создать Администрацию Красного Лимана

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о создании Администрации города Красный Лиман. Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале Администрации главы ДНР.

"Постановляю создать местную Администрацию Донецкой Народной Республики — Администрацию города Красный Лиман", — сказано в тексте указа.

Главе Администрации города Енакиево поручено представить кандидатуру для назначения на должность руководителя новой администрации. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

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Напомним, об освобождении Красного Лимана от украинских войск официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 мая.

А ранее Лайф рассказывал, что Денис Пушилин отправил в отставку Правительство ДНР. Новым главой кабинета министров был назначен Виталий Хоценко. Глава республики объяснил это решение усилением интеграционных процессов.

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Сайт главы ДНР Дениса Пушилина

Артур Лапсаков
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