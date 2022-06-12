Москалькова: Матери украинских военнопленных просят не возвращать их сыновей домой
Матери сложивших оружие украинских военных просят не возвращать их сыновей на родину. Об этом Лайфу сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Татьяна Москалькова — о просьбах матерей украинских военнопленных не возвращать их сыновей домой. Видео © LIFE
"Сегодня ко мне поступает новая категория обращений от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей", — сказала она.
Про словам Москальковой, матери украинских военнопленных считают, что их сыновья будут снова отправлены на фронт либо подвергнуты репрессиям.
Ранее глава Николаевской администрации Виталий Ким рассказал об 11-м обмене пленными. При этом он не уточнил количество пленных, а также с кем именно проводился обмен.