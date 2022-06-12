Москалькова: Матери украинских военнопленных просят не возвращать их сыновей домой

Матери сложивших оружие украинских военных просят не возвращать их сыновей на родину. Об этом Лайфу сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова — о просьбах матерей украинских военнопленных не возвращать их сыновей домой. Видео © LIFE

"Сегодня ко мне поступает новая категория обращений от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей", — сказала она.

Про словам Москальковой, матери украинских военнопленных считают, что их сыновья будут снова отправлены на фронт либо подвергнуты репрессиям.