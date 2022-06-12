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Опубликовано 12 июня 2022, 11:36
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Москалькова: Матери украинских военнопленных просят не возвращать их сыновей домой

Матери сложивших оружие украинских военных просят не возвращать их сыновей на родину. Об этом Лайфу сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова — о просьбах матерей украинских военнопленных не возвращать их сыновей домой. Видео © LIFE

"Сегодня ко мне поступает новая категория обращений от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей", — сказала она.

Про словам Москальковой, матери украинских военнопленных считают, что их сыновья будут снова отправлены на фронт либо подвергнуты репрессиям.

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Ранее глава Николаевской администрации Виталий Ким рассказал об 11-м обмене пленными. При этом он не уточнил количество пленных, а также с кем именно проводился обмен.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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