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Опубликовано 10 июня 2022, 17:12
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Глава Николаевской администрации рассказал об 11-м обмене пленными

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил об 11-м по счёту обмене пленными.

"Сегодня был уже 11-й обмен", — написал он в своём телеграм-канале.

Однако Ким не уточнил количество пленных, а также с кем именно проводился обмен, лишь отметил, что там находился глава Шевченковской объединённой территориальной общины Олег Пилипенко. Также не было официального подтверждения с российской стороны.

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Ранее вице-премьер Украины заявила, что вопрос обмена пленными переходит в ведение разведслужб. По её словам, все необходимые организационные вопросы уже отработаны, коммуникационные каналы налажены.


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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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