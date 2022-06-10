Глава Николаевской администрации рассказал об 11-м обмене пленными

"Сегодня был уже 11-й обмен", — написал он в своём телеграм-канале .

Однако Ким не уточнил количество пленных, а также с кем именно проводился обмен, лишь отметил, что там находился глава Шевченковской объединённой территориальной общины Олег Пилипенко. Также не было официального подтверждения с российской стороны.