Глава Николаевской администрации рассказал об 11-м обмене пленными
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил об 11-м по счёту обмене пленными.
"Сегодня был уже 11-й обмен", — написал он в своём телеграм-канале.
Однако Ким не уточнил количество пленных, а также с кем именно проводился обмен, лишь отметил, что там находился глава Шевченковской объединённой территориальной общины Олег Пилипенко. Также не было официального подтверждения с российской стороны.
Ранее вице-премьер Украины заявила, что вопрос обмена пленными переходит в ведение разведслужб. По её словам, все необходимые организационные вопросы уже отработаны, коммуникационные каналы налажены.
ТАСС / Сергей Бобылев