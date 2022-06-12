В Киеве не исключили обмен Медведчука на приговорённых в ДНР британцев
Sunday Express: Киев не исключил обмен Медведчука на приговорённых в ДНР британцев
Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, приговорённые к смерти в ДНР. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Власти Украины допускают возможность обмена оппозиционного политика Виктора Медведчука на приговорённых в Донецкой Народной Республике к смерти наёмников Шона Пиннера и Эйдена Аслина или военной операции по их освобождению, пишет британский таблоид Sunday Express со ссылкой на источники в Киеве.
Дело этих людей, заметил неназванный собеседник издания, на неделе обсуждалось с министром иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс. По словам источника, близкого к правительству Украины, "никакие варианты не исключены".
"Мы хотим продемонстрировать нашу благодарность Великобритании, и мы определённо рассмотрим обмен на Медведчука", — заверил представитель.
Он также добавил, что этот вопрос должен обсуждаться с Москвой, однако выразил сомнение, что политик может быть интересен российской стороне.
Другой источник газеты рассказал о рассматриваемом варианте военного освобождения наёмников. Однако информации, обсуждался ли этот вопрос во время визита в Киев главы Минобороны Британии Бена Уоллеса 10 июня, нет.
Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они также имеют право просить о помиловании. При этом глава ДНР Денис Пушилин не увидел оснований для помилования наёмников.