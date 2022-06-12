В Киеве не исключили обмен Медведчука на приговорённых в ДНР британцев

Власти Украины допускают возможность обмена оппозиционного политика Виктора Медведчука на приговорённых в Донецкой Народной Республике к смерти наёмников Шона Пиннера и Эйдена Аслина или военной операции по их освобождению, пишет британский таблоид Sunday Express со ссылкой на источники в Киеве.

Дело этих людей, заметил неназванный собеседник издания, на неделе обсуждалось с министром иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс. По словам источника, близкого к правительству Украины, "никакие варианты не исключены".

"Мы хотим продемонстрировать нашу благодарность Великобритании, и мы определённо рассмотрим обмен на Медведчука", — заверил представитель.

Он также добавил, что этот вопрос должен обсуждаться с Москвой, однако выразил сомнение, что политик может быть интересен российской стороне.