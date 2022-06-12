МО РФ показало видео пуска "Калибров" с фрегата Черноморского флота по объектам ВСУ
Экипаж фрегата Черноморского флота России выполнил залповый пуск четырёх ракет "Калибр" по объектам инфраструктуры Вооружённых сил Украины. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.
Залповый пуск четырёх крылатых ракет "Калибр" по объектам ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырёх крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", — говорится в описании к ролику, которое ведомство опубликовало в телеграм-канале.
На кадрах демонстрируется, как с надводного корабля последовательно стартуют четыре ракеты в светлое время суток.
Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ "Калибрами" уничтожили склад с поставленными Киеву ракетными комплексами. Как он уточнил, всё произошло в районе населённого пункта Чортков. Помимо противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов на складе хранились артиллерийские заряды к ним.
Telegram / Минобороны РФ