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Опубликовано 12 июня 2022, 14:21

Появилось видео разминирования российскими военными акватории Мариуполя

Появилось видео разминирования российскими военными акватории Мариуполя

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры разминирования военными РФ акватории Мариуполя. В ходе выполнения задания подрывы снарядов выбрасывают вверх столбы воды высотой с 10-этажный дом.

Кадры разминирования российскими военными акватории Мариуполя. Видео © Телеканал "Звезда"

В ходе разминирования в Мариуполе гремит взрыв, но российские военные продолжают собирать мины. Для выполнения этих задач на сапёрах должны быть надеты бронежилеты и каски, даже если они находятся под защитой бронированных бортов. Дело в том, что осколки разлетаются в самые разные стороны, а затем падают с огромной высоты.

Указывается, что противоминное траление на отмели стало уникальным умением инженерной службы Черноморского флота. Если бы сапёры применяли традиционный подход к этому делу, то разминирование длилось бы не менее месяца.

Но в результате силами российских военных уже разминированы акватория порта в Мариуполе, морская база и практически все места отдыха местных жителей. ВС РФ координируют свою работу с МЧС ДНР и администрацией города.

Сапёры Росгвардии разминировали дорогу в ДНР
Сапёры Росгвардии разминировали дорогу в ДНР

Ранее были названы сроки полного разминирования Украины. Речь идёт о половине территории страны, порядка 300 тысяч квадратных километров.

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Telegram/"Звезда"

Евгения Колесникова
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