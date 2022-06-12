Появилось видео разминирования российскими военными акватории Мариуполя
Появилось видео разминирования российскими военными акватории Мариуполя
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры разминирования военными РФ акватории Мариуполя. В ходе выполнения задания подрывы снарядов выбрасывают вверх столбы воды высотой с 10-этажный дом.
Кадры разминирования российскими военными акватории Мариуполя. Видео © Телеканал "Звезда"
В ходе разминирования в Мариуполе гремит взрыв, но российские военные продолжают собирать мины. Для выполнения этих задач на сапёрах должны быть надеты бронежилеты и каски, даже если они находятся под защитой бронированных бортов. Дело в том, что осколки разлетаются в самые разные стороны, а затем падают с огромной высоты.
Указывается, что противоминное траление на отмели стало уникальным умением инженерной службы Черноморского флота. Если бы сапёры применяли традиционный подход к этому делу, то разминирование длилось бы не менее месяца.
Но в результате силами российских военных уже разминированы акватория порта в Мариуполе, морская база и практически все места отдыха местных жителей. ВС РФ координируют свою работу с МЧС ДНР и администрацией города.
Ранее были названы сроки полного разминирования Украины. Речь идёт о половине территории страны, порядка 300 тысяч квадратных километров.
Telegram/"Звезда"