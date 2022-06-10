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Опубликовано 10 июня 2022, 17:58

Четыре человека погибли и девять ранены при обстреле ВСУ Горловки

Четыре человека погибли и девять получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) продолжают обстреливать Горловку, в результате чего четыре человека погибли и ещё девять получили ранения", указано в тексте.

ВСУ ведут обстрел Донецка из артиллерийской установки Caesar, полученной от НАТО
ВСУ ведут обстрел Донецка из артиллерийской установки Caesar, полученной от НАТО

Накануне украинские военные обстреляли луганский город Стаханов при помощи реактивной системы залпового огня "Град", в результате чего 13 человек погибли.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Татьяна Миссуми
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