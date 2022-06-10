Четыре человека погибли и девять ранены при обстреле ВСУ Горловки
Четыре человека погибли и девять получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) продолжают обстреливать Горловку, в результате чего четыре человека погибли и ещё девять получили ранения", — указано в тексте.
Накануне украинские военные обстреляли луганский город Стаханов при помощи реактивной системы залпового огня "Град", в результате чего 13 человек погибли.
ТАСС / Таисия Воронцова