Украинские спецслужбы решили изменить тактику в Запорожской области и перешли к терактам, тем самым пытаясь запугать население. Такое мнение высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это всё сбивала ПВО Российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки "Точек-У". Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".

Он уверен, что для нынешнего украинского президента Владимира Зеленского самым страшным является то, что на освобождённых от украинских националистов территориях люди начинают жить спокойно, мирно и счастливо.

"Поэтому украинские националисты будут пытаться делать всё возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм", — говорит Владимир Рогов.