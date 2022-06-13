Власти Запорожья заявили о смене тактики Киева в этом регионе
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Украина перешла в регионе к терроризму
Украинские спецслужбы решили изменить тактику в Запорожской области и перешли к терактам, тем самым пытаясь запугать население. Такое мнение высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это всё сбивала ПВО Российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки "Точек-У". Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".
Он уверен, что для нынешнего украинского президента Владимира Зеленского самым страшным является то, что на освобождённых от украинских националистов территориях люди начинают жить спокойно, мирно и счастливо.
"Поэтому украинские националисты будут пытаться делать всё возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм", — говорит Владимир Рогов.
Как ранее сообщал Лайф, Рогов сообщил о взрывах в Бердянске. В городской администрации уточнили, что пожар произошёл на трансформаторной станции.
ТАСС / Алексей Коновалов