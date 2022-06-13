Генерал ВСУ: Украинские солдаты теряют волю на передовой

Плотность огня российской артиллерии такова, что приводит к полной дезорганизации украинских войск, несмотря на уровень их боевой квалификации. Такое мнение высказал командующий оперативным объединением Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Север" бригадный генерал Дмитрий Красильников.

Как пишет "Военное обозрение" со ссылкой на Красильникова, сейчас украинские военнослужащие постоянно находятся под обстрелами и несут потери. По словам генерала, даже мотивированные бойцы, которые прибывают на передовую и рвутся в бой, не могут проявить себя, поскольку вынуждены прятаться от обстрелов.

"Спустя два-три дня, находясь под обстрелом артиллерии, они (воины ВСУ. — Прим. Лайфа) полностью теряют волю — к жизни, к победе, к службе, веру в вооружённые силы и в страну", — сказал глава подразделения.