ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"
С украинской️ сторону выпущено 20 ракет из установок БМ-21 "Град" по Донецку. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Донецкой Народной Республики.
Как сообщается в телеграм-канале ведомства, обстрел был произведён в 00:50 (совпадает с мск) и вёлся с направления населённого пункта Водяное в сторону Кировского района Донецка.
А перед этим было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм со стороны Авдеевки по Киевскому району Донецка.
Лайф сообщал, что накануне один человек погиб и пятеро были ранены при обстреле ВСУ Кировского района Донецка.
ТАСС / Минобороны РФ