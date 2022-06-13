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Опубликовано 12 июня 2022, 22:19

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

С украинской️ сторону выпущено 20 ракет из установок БМ-21 "Град" по Донецку. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Донецкой Народной Республики.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, обстрел был произведён в 00:50 (совпадает с мск) и вёлся с направления населённого пункта Водяное в сторону Кировского района Донецка.

А перед этим было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм со стороны Авдеевки по Киевскому району Донецка.

После обстрела со стороны ВСУ в Стаханове загорелся газопровод
После обстрела со стороны ВСУ в Стаханове загорелся газопровод

Лайф сообщал, что накануне один человек погиб и пятеро были ранены при обстреле ВСУ Кировского района Донецка.

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ТАСС / Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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