Борисов оценил вооружение, применяемое на Украине

Российское вооружение и военная техника, которые применяются на Украине, показывают себя неплохо. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность.

В интервью РБК он отметил, что серьёзных нареканий со стороны Министерства обороны к образцам вооружений нет. Боевые действия — это реальная площадка, где уже на практике доказываются и подтверждаются заявленные характеристики, отметил вице-премьер.

"Мы всегда очень трепетно относимся к нашей армии и желаем ей самых лучших достижений и успеха в этой непростой ситуации. Оборонщики всегда рядом, они анализируют все характеристики оружия. Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения", — заявил Борисов.

Он подчеркнул, что по итогам спецоперации можно сделать вывод о том, что войны сейчас становятся другими, предпочтение следует отдавать высокоточному оружию.