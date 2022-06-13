Борисов оценил вооружение, применяемое на Украине
Вице-премьер Борисов дал оценку российскому вооружению, применяемому на Украине
Российское вооружение и военная техника, которые применяются на Украине, показывают себя неплохо. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность.
В интервью РБК он отметил, что серьёзных нареканий со стороны Министерства обороны к образцам вооружений нет. Боевые действия — это реальная площадка, где уже на практике доказываются и подтверждаются заявленные характеристики, отметил вице-премьер.
"Мы всегда очень трепетно относимся к нашей армии и желаем ей самых лучших достижений и успеха в этой непростой ситуации. Оборонщики всегда рядом, они анализируют все характеристики оружия. Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения", — заявил Борисов.
Он подчеркнул, что по итогам спецоперации можно сделать вывод о том, что войны сейчас становятся другими, предпочтение следует отдавать высокоточному оружию.
"Я думаю, что всё больше использование роботизированных средств, не только авиационных, но и наземных, и морских, и надводных, и подводных. Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего", — подытожил вице-премьер.
Ранее Лайф разбирался, почему Россия не использует танк Т-14 "Армата" на Украине.
ТАСС / Артём Геодакян