Почему Россия не использует танк Т-14 "Армата" на Украине Оглавление Танк Т-14 "Армата": характеристики Танк "Армата" в Сирии: видео стрельбы Танк "Армата" на Украине в 2022 году Сколько танков "Армата" может оказаться на Украине Сколько танков потеряла Украина Применение танков Т-14 стало бы логичным в череде испытаний современной техники в бою. Однако, где сейчас находятся танки "Армата" и почему не используются на Украине, вопрос по-прежнему открытый. 845273 845273 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Танк Т-14 "Армата": характеристики

Под конец третьего месяца специальной военной операции на Украине американские аналитики из 19FortyFive задались вопросом, почему на поле боя ещё нет современных российских танков. По мнению американских экспертов, для таких сражений эти машины подходят практически идеально.

— Т-14 мог бы быстро преодолевать большие участки территории благодаря своему 1500-сильному двигателю и большому запасу топлива. Он также мог бы нейтрализовать украинскую пехоту издалека, используя новые снаряды и систему управления огнём, — считает аналитик 19FortyFive Алекс Бетли.

Танк Т-14 "Армата". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По мнению Бетли, бортовая электроника "Арматы" позволяет экипажу машины вести более "осмысленный и эффективный бой по сравнению с танками предыдущих поколений". Говоря об осмысленном бое, американские эксперты упоминают, что танк Т-14 по умолчанию оснащается новой 125-миллиметровой пушкой, однако машина может быть превращена в штурмовое орудие. Для этого необходимо установить новый боевой модуль с орудием калибра 152-мм. Такое решение немного снижает возимый боекомплект, однако в целом такое решение оправдано, когда техника применяется для штурма укреплений противника, аналогичных тем, что можно было увидеть в Мариуполе или Северодонецке.

Американский аналитик Питер Сучиу отмечает, что основной боевой танк Т-14 отличается низким силуэтом, что снижает уязвимость к огню противника и повышает безопасность и живучесть экипажа, а также позволяет вести огонь из укрытий в складках местности, что для такой территории, как Украина, особенно ценно.

Танк "Армата" в Сирии: видео стрельбы

В 2020 году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что танк Т-14 "Армата" был испытан в Сирии. По его словам, эти танки были направлены туда, "чтобы учесть все нюансы в боевых условиях". Министр отметил, что эти испытания помогут формированию "финального облика" танка, поставки которого запланированы для Российской армии на 2023 год. Одной из главных особенностей танка "Армата" стали не орудие и не система защиты, а система управления вооружением, которая в режиме реального времени отслеживает то, что военные называют "входящими угрозами". Электроника танка непрерывно отслеживает дальность до цели, её координаты, подбирает для поражения наиболее эффективные боеприпасы и передаёт данные о противнике машинам с аналогичным оборудованием.

По некоторым данным, итоги испытаний в Сирии позволили оптимизировать и работу блока вооружения. Время перезарядки при интенсивном огне снизилось почти на секунду, и на ближайшие несколько лет танки "Армата", вероятнее всего, останутся самыми скорострельными в мире.

Т-14 "Армата" vs боевые танки ВСУ. Инфографика © LIFE

Танк "Армата" на Украине в 2022 году

Технологичность и революционность "Арматы" давно называли её главными недостатками. Проблемы новой техники в войсках всегда одинаковы: любое вооружение строится под существующую систему применения вооружений, а она уже выстраивается от доктрины применения сухопутных сил. На Украине Российская армия использует классическую систему Сухопутных войск с новыми тактическими манёврами, что лишает ВСУ возможности угадать их следующий шаг. Особенно хорошо это видно на примере Северодонецка, куда российские войска зашли настолько быстро, что попытка ВСУ превратить город в крепость (наподобие Мариуполя) провалилась, так и не начавшись.

Частью новой доктрины стало применение там же, в Попасной и Северодонецке, боевых машин поддержки танков, ранее не используемых ВС РФ в реальных боях. Однако, по мнению военного эксперта, кандидата военных наук Сергея Суворова, для Т-14 на Украине, как и для беспилотника "Охотник", о котором мы рассказывали ранее, в настоящее время нет актуальных боевых задач.

Танк можно будет активно применять, когда он будет принят на вооружение. А госиспытания Т-14 ещё не начались. Другой момент: он там не нужен в данный момент. С остатками той бронетехники, которая осталась у украинской армии, справляются и танки текущих поколений Сергей Суворов Военный эксперт, кандидат военных наук

Сколько танков "Армата" может оказаться на Украине

Зарубежные специалисты сомнения по поводу применения "Арматы" на Украине не разделяют. Ветеран "Бури в пустыне", бывший командир танка М1 "Абрамс" Майкл Оксер отмечает, что применить Т-14 на Украине Российская армия сможет в ходе второго или третьего этапа "Операции Z".

Я не вижу необходимости применять машину сейчас, но хочу сказать, что именно сейчас её золотое время. Насколько я понимаю, машины огневой поддержки (БМПТ. — Прим. Лайфа) Армия России применила на одном из самых сложных участков, нужный эффект эта техника оказала. Мои коллеги отмечают, что применение "Терминатора" на поле боя позволило увеличить эффективность танковых соединений примерно на 30–40%. Такого показателя ещё не добивался никто Майкл Оксер Ветеран "Бури в пустыне", бывший командир танка М1 "Абрамс"

Оксер отмечает, что незначительное количество танков "Армата" на Украине может сыграть Российской армии на руку. По мнению ветерана "Бури в пустыне", даже несколько десятков машин из общей тестовой партии в сотню единиц могут "критически изменить ситуацию на поле боя в пользу Российской армии". Оксер отмечает, что появление танков Т-14 на Украине полностью исключать нельзя — особенно ценным применение такой техники может оказаться на фоне вероятного ускорения "Операции Z" и определения новых задач для улучшения тактики.

О Т-14 известно немного, но эта машина отличается от обычных танков так же, как звездолёт из будущего от современной машины. Я много лет исследую технику на платформе "Армата" и могу с уверенностью сказать, что концепция там такая: бить на упреждение, быстро отходить и делиться данными о цели. У танков "Армата" есть возможности делать это намного быстрее, чем сейчас Майкл Оксер Ветеран "Бури в пустыне", бывший командир танка М1 "Абрамс"

Для того чтобы оперативно действовать и не быть обнаруженным, у экипажа Т-14 есть всё необходимое: комплекс управляемого вооружения, запускаемого из ствола орудия, набор активных и пассивных датчиков, включая радиолокатор активной защиты "Афганит", вспомогательная силовая установка, которая позволяет не запускать двигатель и тем самым избежать попадания таких ракет, как "Джавелин". А если ситуация на поле боя будет развиваться так, что внешние приборы наблюдения будут разбиты, Т-14 может использовать систему "синтетического зрения" (её ещё называют "глаз бога"), как в продвинутых самолётах. Машины предыдущих поколений таких технологий не имеют. Максимум, на что можно рассчитывать, — это тепловизор и пассивная система ночного видения.

Сколько танков потеряла Украина

По данным Минобороны России, с 24 февраля ВСУ потеряли 3424 танка и бронемашины. Значительную часть потерь из этого количества составляют танки Т-64 различной модификации, включая версии Б, БВ и БМ, Т-72Б образца середины 80-х, а также незначительное (на фоне общих потерь) количество танков Т-80У/УД. Зарубежная военная помощь ощутимых результатов не принесла, вместо современных танков "Леопард-2" украинская армия продолжает получать танки T-72M1R польского производства, динамическую защиту к которым закупают отдельно, и в другой стране.

Максимальная дальность пуска ракетных комплексов "Инвар" и "Кобра" у старых танков третьего поколения ограничена отметкой четыре километра. В самую крупную пушку "Арматы" можно зарядить противотанковую ракету "Корнет" с дальностью пуска десять километров. Основное орудие при этом стреляет вдвое дальше — на семь километров против 3500 метров у танков Т-72Б/Т-80У/УД.

Украинская бронетехника, захваченная ВС РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Говорить о масштабном применении танков "Армата" и серийном производстве машин исключительно ради специальной военной операции на Украине пока не приходится. Ключевые системы, которые в будущем можно будет дорабатывать, уже используются на танках Т-90М "Прорыв", находящихся в зоне СВО.

Однако для проверки самой концепции существования универсальных механизированных подразделений, в которых танки Т-14, тяжёлые БМП Т-15 и уже принятая на вооружение техника действуют в едином боевом порядке, сейчас самое время. Пробный шар российские военные уже закатили — применение БМПТ "Терминатор" на участке Попасная – Северодонецк позволило танковым группам не только организовать окружение частей ВСУ, но и загнать передовые подразделения украинской армии в огневой мешок. Эксперты осторожно оценивают применение перспективных танков, однако отмечают, что если танки Т-14 всё-таки появятся у подразделений Z и V в Донбассе, то речь может идти о применении двух-трёх танковых взводов по три машины в каждом. При этом боевые возможности взвода, состоящего из Т-14 и нескольких БМПТ (или тяжёлых БМП Т-15 с боевым модулем "Кинжал" калибра 57-мм), для огневого прикрытия в четыре-пять раз будут превышать огневую мощь противника. Небольшую группу из пяти-семи машин можно будет сравнить с батальоном танков прошлого поколения.

Ни один из современных полигонов не может создать обстановку, максимально приближённую к реалиям современных боевых действий, а танк Т-14 "Армата" стал единственной машиной нового поколения, побывавшей на переднем крае боевых действий в Сирии и находящейся на пике боевых возможностей. Эксперты в области вооружения осторожно предполагают, что применением "Арматы" Российская армия может поставить эффектную точку в специальной военной операции на Украине.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Применит ли Россия танк Т-14 "Армата" на Украине? 0 Применит, но не сейчас Не применит, нет смысла Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев