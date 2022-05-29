Когда ВС РФ применят на Украине секретный танк ВДВ, напугавший британцев Оглавление Оружие России в "Операции Z" на Украине Убийца танков, но не "Терминатор" Танк "Спрут" и его характеристики Пока для "Спрута" нет боевых задач, однако вскоре они могут появиться. 64527 64527 Самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД". Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Оружие России в "Операции Z" на Украине

В середине мая 2022-го в Донбассе ВС РФ впервые применили боевую машину поддержки танков "Терминатор". Это необычная техника, которая используется только в особых случаях. Совместно с танковыми взводами БМПТ "Терминатор" громит вражескую бронетехнику и расчёты противотанковых ракетных комплексов. Стоит отметить, СВО в принципе стала местом для использования передовых видов российского вооружения, многие из которых тестировались в боевых условиях впервые.

У ВДВ техники особого назначения тоже хватает. Самоходная противотанковая пушка "Спрут СДМ1" (модернизированная версия "Спрут СД"), которую часто называют танком из-за внешнего с ним сходства, — самая интересная из всего списка. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, спектр боевых возможностей "Спрута" намного шире, чем у обычного танка.

Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности проводить разведку, работать в составе рейдовых или передовых отрядов. "Спрут" может вести маневренную оборону и задействоваться в морских десантных операциях Алексей Леонков Военный эксперт

По подвижности на суше и воде "Спрут" сопоставим с боевой машиной десанта нового поколения БМД-4М, с него взято шасси, которое доработали, изменив конструкцию опорных катков и амортизаторов. "Спрут" развивает скорость до 70 км/ч на суше и до 10 км/ч по воде.

— Что можно сказать о "Спруте СДМ1"? В основе идеи модернизации — унификация машины по элементам и узлам с БМД-4М и БМП-3. Это силовая установка, узлы ходовой части и т.д., — поделился в одном из интервью исполнительный директор ПАО "Курганский машиностроительный завод" Пётр Тюков. Новая модификация оснащена усовершенствованной электронной начинкой и улучшенным двигателем, что особенно ценно для таких миссий, как "Операция Z". "Спрут" может без дозаправки устраивать марш-броски на расстояние в 500 километров и находиться в воде до семи часов. По данным Минобороны РФ, средства связи, которыми оснащён "Спрут-СДМ1", интегрированы в единую систему управления тактического звена, что упрощает использование техники при проведении смешанных операций ВДВ и сухопутных войск. К тому же с доставкой до места боевых действий у "Спрута" нет проблем: этот танк можно сбросить на парашюте. Как отмечают специалисты, в основном, конечно, десантировать "Спрут" будут посадочным способом, то есть когда десант выгружается с приземлившегося самолёта или вертолёта. Но на экстренный случай есть и другая возможность.

Кроме "Спрута" в мире существует только два "горных танка": китайский "Тип 15" и турецкий Tulpar. Эксперты британского издания The Mirror отмечали, что, если Россия применит "Спрут" на Украине, это создаст серьёзные проблемы для ВСУ. Во-первых, по мнению британцев, "Спрут-СДМ1" идеален для пересечения речных систем восточноевропейской страны и продвижения на территорию противника на глубину до 500 километров без дозаправки. Во-вторых, "Спрут" даёт преимущества в плане быстрой транспортировки и оперативного развёртывания сил в прибрежных зонах. Журналист Крис Хьюз прямо назвал "Спрут" леденящим кровь.

Убийца танков, но не "Терминатор"

Главная задача "Спрута" не меняется много лет: машина создавалась для уничтожения тяжёлой бронетехники и оборонительных сооружений противника. В Минобороны РФ отмечают, что "Спрут СДМ1" создан специально для артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ и призван увеличить живучесть и огневую мощь десанта. Новая модификация "Cпрут-СДМ1" по своей огневой мощи не уступает танкам типа Т-80 и Т-90. Другое дело, что танков у ВСУ почти и не осталось. По данным Министерства обороны РФ за 24 мая, всего за время СВО российскими военными уничтожено 3243 танка и других боевых бронированных машин.

По моему мнению, для использования "Спрутов" на Украине острой необходимости нет. Потому что танков у противника совсем немного. Противотанковая борьба решается системой ПТУРов и нашими танками. Если будут действовать десантники, то для усиления противотанковых возможностей "Спрут" очень пригодится, но пока этого не требуется Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Танк "Спрут" и его характеристики

Можно сказать, что "Спрут" — это танк новой формации, идеально вписавшийся... в американскую концепцию Future Combat Systems (FCS), принципиально нового подхода к ведению боя в XXI веке. Одна из особенностей FCS — мобильность. Интересно, что именно США — законодатели FCS, но при Бараке Обаме эту программу свернули, а Россия, всегда относившаяся к числу продвинутых и технологически подкованных стран, использовала этот подход для модернизации собственной армии.

Для лёгкого танка у "Спрута" впечатляющий уровень защиты, кто бы что ни говорил. Проблема недостаточно толстой, уступающей более тяжёлым машинам брони, частично решена за счёт использования гранат, не только создающих визуально-дымовую завесу, но и обеспечивающих радиолокационную и инфракрасную маскировку.

Что касается вооружения, "Спрут" укомплектован 125-миллиметровой пушкой 2А75 скорострельностью семь выстрелов в минуту и боекомплектом в 40 снарядов — бронебойного, кумулятивного, осколочно-фугасного типа, а также может использовать боеприпасы с дистанционным подрывом. Наводка в вертикальной плоскости производится в диапазоне углов от -5 до +17 градусов. Горизонтальная наводка — круговая, производящаяся вращением башни. Дальность стрельбы — до пяти километров. Проблема гашения отдачи решена за счёт особой конструкции гидропневматической подвески, принимающей остаточный импульс.

"Спрут" — это транспортабельная, хорошая машина. Система управления в ней соответствует танку Т-72. Пушка тоже 2А75, стандартная для танков. Отличная противотанковая пушка Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Если "Спрут" будет применён на Украине, российская оборонка получит двойной выигрыш. Во-первых, конструкция будет проверена в боевых условиях. Во-вторых, после демонстрации боевых возможностей этой техникой начнут интересоваться зарубежные заказчики. Первыми в очередь могут встать Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, Судан и ЦАР.

Фото © Wikipedia Будут ли ВС РФ применять лёгкие танки "Спрут" на Украине? 0 Да, применят. Нет, не применят. Применят, но ограниченно.

Авторы Евгений Жуков