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Когда ВС РФ применят на Украине секретный танк ВДВ, напугавший британцев

Оглавление
Оружие России в "Операции Z" на Украине
Убийца танков, но не "Терминатор"
Танк "Спрут" и его характеристики

Пока для "Спрута" нет боевых задач, однако вскоре они могут появиться.

Опубликовано 28 мая 2022, 21:40
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Самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД". Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД". Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Оружие России в "Операции Z" на Украине

В середине мая 2022-го в Донбассе ВС РФ впервые применили боевую машину поддержки танков "Терминатор". Это необычная техника, которая используется только в особых случаях. Совместно с танковыми взводами БМПТ "Терминатор" громит вражескую бронетехнику и расчёты противотанковых ракетных комплексов. Стоит отметить, СВО в принципе стала местом для использования передовых видов российского вооружения, многие из которых тестировались в боевых условиях впервые.

У ВДВ техники особого назначения тоже хватает. Самоходная противотанковая пушка "Спрут СДМ1" (модернизированная версия "Спрут СД"), которую часто называют танком из-за внешнего с ним сходства, — самая интересная из всего списка. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, спектр боевых возможностей "Спрута" намного шире, чем у обычного танка.

Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности проводить разведку, работать в составе рейдовых или передовых отрядов. "Спрут" может вести маневренную оборону и задействоваться в морских десантных операциях

Алексей Леонков

Военный эксперт

Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности проводить разведку, работать в составе рейдовых или передовых отрядов. "Спрут" может вести маневренную оборону и задействоваться в морских десантных операциях
Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности проводить разведку, работать в составе рейдовых или передовых отрядов. "Спрут" может вести маневренную оборону и задействоваться в морских десантных операциях

По подвижности на суше и воде "Спрут" сопоставим с боевой машиной десанта нового поколения БМД-4М, с него взято шасси, которое доработали, изменив конструкцию опорных катков и амортизаторов. "Спрут" развивает скорость до 70 км/ч на суше и до 10 км/ч по воде.

— Что можно сказать о "Спруте СДМ1"? В основе идеи модернизации — унификация машины по элементам и узлам с БМД-4М и БМП-3. Это силовая установка, узлы ходовой части и т.д., — поделился в одном из интервью исполнительный директор ПАО "Курганский машиностроительный завод" Пётр Тюков.

Новая модификация оснащена усовершенствованной электронной начинкой и улучшенным двигателем, что особенно ценно для таких миссий, как "Операция Z". "Спрут" может без дозаправки устраивать марш-броски на расстояние в 500 километров и находиться в воде до семи часов. По данным Минобороны РФ, средства связи, которыми оснащён "Спрут-СДМ1", интегрированы в единую систему управления тактического звена, что упрощает использование техники при проведении смешанных операций ВДВ и сухопутных войск. К тому же с доставкой до места боевых действий у "Спрута" нет проблем: этот танк можно сбросить на парашюте. Как отмечают специалисты, в основном, конечно, десантировать "Спрут" будут посадочным способом, то есть когда десант выгружается с приземлившегося самолёта или вертолёта. Но на экстренный случай есть и другая возможность.

Кроме "Спрута" в мире существует только два "горных танка": китайский "Тип 15" и турецкий Tulpar. Эксперты британского издания The Mirror отмечали, что, если Россия применит "Спрут" на Украине, это создаст серьёзные проблемы для ВСУ. Во-первых, по мнению британцев, "Спрут-СДМ1" идеален для пересечения речных систем восточноевропейской страны и продвижения на территорию противника на глубину до 500 километров без дозаправки. Во-вторых, "Спрут" даёт преимущества в плане быстрой транспортировки и оперативного развёртывания сил в прибрежных зонах. Журналист Крис Хьюз прямо назвал "Спрут" леденящим кровь.

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Убийца танков, но не "Терминатор"

Главная задача "Спрута" не меняется много лет: машина создавалась для уничтожения тяжёлой бронетехники и оборонительных сооружений противника. В Минобороны РФ отмечают, что "Спрут СДМ1" создан специально для артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ и призван увеличить живучесть и огневую мощь десанта. Новая модификация "Cпрут-СДМ1" по своей огневой мощи не уступает танкам типа Т-80 и Т-90. Другое дело, что танков у ВСУ почти и не осталось. По данным Министерства обороны РФ за 24 мая, всего за время СВО российскими военными уничтожено 3243 танка и других боевых бронированных машин.

По моему мнению, для использования "Спрутов" на Украине острой необходимости нет. Потому что танков у противника совсем немного. Противотанковая борьба решается системой ПТУРов и нашими танками. Если будут действовать десантники, то для усиления противотанковых возможностей "Спрут" очень пригодится, но пока этого не требуется

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

По моему мнению, для использования "Спрутов" на Украине острой необходимости нет. Потому что танков у противника совсем немного. Противотанковая борьба решается системой ПТУРов и нашими танками. Если будут действовать десантники, то для усиления противотанковых возможностей "Спрут" очень пригодится, но пока этого не требуется
По моему мнению, для использования "Спрутов" на Украине острой необходимости нет. Потому что танков у противника совсем немного. Противотанковая борьба решается системой ПТУРов и нашими танками. Если будут действовать десантники, то для усиления противотанковых возможностей "Спрут" очень пригодится, но пока этого не требуется
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Танк "Спрут" и его характеристики

Можно сказать, что "Спрут" — это танк новой формации, идеально вписавшийся... в американскую концепцию Future Combat Systems (FCS), принципиально нового подхода к ведению боя в XXI веке. Одна из особенностей FCS — мобильность. Интересно, что именно США — законодатели FCS, но при Бараке Обаме эту программу свернули, а Россия, всегда относившаяся к числу продвинутых и технологически подкованных стран, использовала этот подход для модернизации собственной армии.

Для лёгкого танка у "Спрута" впечатляющий уровень защиты, кто бы что ни говорил. Проблема недостаточно толстой, уступающей более тяжёлым машинам брони, частично решена за счёт использования гранат, не только создающих визуально-дымовую завесу, но и обеспечивающих радиолокационную и инфракрасную маскировку.

Что касается вооружения, "Спрут" укомплектован 125-миллиметровой пушкой 2А75 скорострельностью семь выстрелов в минуту и боекомплектом в 40 снарядов — бронебойного, кумулятивного, осколочно-фугасного типа, а также может использовать боеприпасы с дистанционным подрывом. Наводка в вертикальной плоскости производится в диапазоне углов от -5 до +17 градусов. Горизонтальная наводка — круговая, производящаяся вращением башни. Дальность стрельбы — до пяти километров. Проблема гашения отдачи решена за счёт особой конструкции гидропневматической подвески, принимающей остаточный импульс.

"Спрут" — это транспортабельная, хорошая машина. Система управления в ней соответствует танку Т-72. Пушка тоже 2А75, стандартная для танков. Отличная противотанковая пушка

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

"Спрут" — это транспортабельная, хорошая машина. Система управления в ней соответствует танку Т-72. Пушка тоже 2А75, стандартная для танков. Отличная противотанковая пушка
"Спрут" — это транспортабельная, хорошая машина. Система управления в ней соответствует танку Т-72. Пушка тоже 2А75, стандартная для танков. Отличная противотанковая пушка

Если "Спрут" будет применён на Украине, российская оборонка получит двойной выигрыш. Во-первых, конструкция будет проверена в боевых условиях. Во-вторых, после демонстрации боевых возможностей этой техникой начнут интересоваться зарубежные заказчики. Первыми в очередь могут встать Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, Судан и ЦАР.

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https://static.life.ru/publications/2022/5/25/444489409439.4965.jpeg

Фото © Wikipedia

Будут ли ВС РФ применять лёгкие танки "Спрут" на Украине?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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